AKTUÁLNE Vážna nehoda pri Žiline zastavila premávku: Po zrážke dvoch áut sa zranili traja ľudi

ŽILINA - Cesta I/18 medzi Žilinou a Martinom je v stredu podvečer neprejazdná. Polícia na portáli Ministerstva vnútra SR informovala, že dôvodom je čelná zrážka dvoch osobných áut. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline potvrdilo, že pri nehode sa zranili traja ľudia.
Dopravná nehoda sa stala na výjazde zo Žiliny pri obchodnom centre. „Na mieste zasahujú záchranné zložky, cesta je neprejazdná v oboch smeroch,“ uviedla polícia.
Hasičom bola nehoda na ceste v blízkosti obchodného centra ohlásená krátko pred 17.00 h. „Zasahujúci príslušníci HaZZ poskytli zraneným osobám prvú pomoc a pomohli ich naložiť do vozidiel poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby. Jednu zranenú osobu previezol sanitný automobil hasičskej záchrannej služby na ďalšie vyšetrenia do nemocnice,“ priblížilo zásah hasičské riaditeľstvo. Doplnilo, že hasiči havarované automobily zabezpečili proti vzniku požiaru, vymedzili miesto udalosti a posypali uniknuté prevádzkové kvapaliny sorbentom.