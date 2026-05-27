Celý internet sa smeje: VIDEO Poslíček na hoteli sa pomýlil! Spadol s kuframi do bazéna

PEKING - Stačila chvíľa nepozornosti a ponáhľanie. Hotelový poslíček v južnej Číne skončil aj s kuframi tam, kde rozhodne neplánoval – priamo v bazéne. Nezvyčajný incident zachytila kamera a zábery sa rýchlo rozšírili po sociálnych sieťach.
Kuriózna nehoda sa odohrala minulý týždeň v okrese Yangshuo neďaleko turisticky obľúbeného mesta Guilin. Práve odtiaľ pochádza video, ktoré vyvolalo pobavené reakcie tisícov ľudí na internete.
Na zázname vidieť hotelového nosiča batožiny, ktorý počas dažďa prenášal dva kufre. V každej ruke držal jeden a rýchlym krokom sa presúval popri bazéne.
Namiesto chodníka zamieril do vody
Zdá sa, že mokrý povrch a možno aj znížená viditeľnosť zohrali svoju úlohu. Muž si pravdepodobne pomýlil okraj bazéna s dlažbou a bez zaváhania vykročil priamo do vody.
Následne zmizol pod hladinou aj s batožinou, ktorú niesol.
Zábery zachytávajú okamih prekvapenia, keď si okoloidúci uvedomili, čo sa stalo. Niekoľko ľudí s dáždnikmi okamžite pribehlo k bazénu, aby pracovníkovi pomohli.
Našťastie neutrpel zranenia
Bazén nebol hlboký. Podľa dostupných informácií mala voda približne 1,2 metra a v jednom z rohov sa nachádzali nafukovacie plávacie pomôcky.
Muž sa z vody dostal bez vážnejších problémov a incident sa zaobišiel bez zranení. Nie je však známe, v akom stave zostali kufre, ktoré pri páde skončili spolu s ním vo vode.
Hotel vysvetľuje, čo sa stalo
Podľa informácií zverejnených agentúrou AsiaWire pracovníci hotela uviedli, že ich kolega sa v čase nehody ponáhľal. Vedenie zariadenia zároveň zdôraznilo, že v okolí bazéna boli umiestnené výstražné upozornenia.
Napriek rozpakom, ktoré incident určite spôsobil, sa celá udalosť skončila len mokrým oblečením a virálnym videom, ktoré dnes baví používateľov sociálnych sietí po celom svete.