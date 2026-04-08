Nočná DRÁMA: Žena SKOČILA z mosta do rieky pred očami policajtov! OKAMIHY, z ktorých tuhla krv v žilách

PŘEROV - Dramatický zásah sa odohral v pondelok neskoro večer v českom meste, kde motohliadka mestskej polície spozorovala ženu za mostným zábradlím. Napriek snahe policajtov o upokojenie žena skočila do tmavej vody, no policajti okamžite konali a zachránili jej život.
Mestskí policajti v českom Přerove preukázali mimoriadnu duchaprítomnosť pri zásahu, ktorý sa odohral z pondelka na utorok krátko pred polnocou. Ako približuje zástupca riaditeľa mestskej polície v Přerove Miroslav Komínek, motohliadka si všimla mladú ženu stojacu za mostným zábradlím a okamžite privolala záchranné zložky. Policajti s ňou nadviazali kontakt a snažili sa ju upokojiť.
"Žena im povedala, že má vážne problémy a uvažuje o tom, že si ublíži skokom do rieky. Hliadka s ňou z bezpečnej vzdialenosti viedla rozhovor, aby ju udržala na moste, keď žena náhle skočila do tmavej vody. Policajti okamžite konali," opisuje dramatickú situáciu polícia.
Ženu sa podarilo zachrániť
Jeden člen hliadky zoskočil z nábrežnej steny, rýchlo sa zbavil výstroja a vrhol sa k rieke. Po chvíli zbadal na hladine nehybné telo plávajúce tvárou dole. "Neváhal, skočil do studenej vody a doplával k žene," približuje. Medzitým jeho kolega bežal po záchranársky batoh a ďalšie vybavenie. Keď sa podarilo ženu dostať k brehu, dorazili aj policajti a spoločne ju vytiahli z vody. Žena bola v šoku, no pri vedomí a dýchala. Hliadka jej nasadila fixačný krčný golier a zabalila ju do termofólií. O chvíľu dorazili aj záchranári a previezli ju do nemocnice.
"Pre každého mestského policajta je najvyšším poslaním záchrana ľudského života. Že sú strážnici v Přerove pripravení zachovať chladnú hlavu aj v dramatickej chvíli, ukázal aj tento nedávny prípad," konštatuje Kominek.