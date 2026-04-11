Problém v Košickom kraji: Mosty sú takmer v najhoršom stave na Slovensku

KOŠICE - Mosty v správe Košického samosprávneho kraja (KSK) sú takmer v najhoršom stave na Slovensku. Vyplýva to z výsledkov kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR, ktorá bola predmetom zasadnutia Výboru Národnej rady SR (NR SR) pre hospodárske záležitosti tento týždeň. Na situáciu ostro reagoval člen výboru, poslanec NR SR z Košického kraja, Igor Šimko (Hlas-SD).
Predseda NKÚ Ľubomír Andrassy na rokovaní výboru prezentoval výsledky kontroly, ktorá nadväzuje na podobnú správu z roku 2021 a mapuje stav cestnej infraštruktúry od roku 2017. Z výsledku kontroly okrem iného vyplýva, že za posledných deväť rokov sa stav mostov v kraji zhoršil o viac ako 500 percent. Zatiaľ čo v roku 2017 bolo v zlom stave 68 mostov, v roku 2024 ich bolo až 383 a v súčasnosti to môže byť ešte viac. Len mierne horšie v celej SR je na tom Trnavský kraj. V zlom stave sú takmer dve tretiny všetkých mostov v Košickom kraji.
Šimko upozornil, že mosty sú na východe Slovenska často jediným dopravným spojením medzi obcami, regiónmi mimo Košíc a ich nedostupnosť môže spôsobiť ľuďom veľké problémy. „Na dopravnú infraštruktúru v Košickom kraji sa míňa obrovské množstvo peňazí nehospodárne. Ich stav je však stále horší. Kraj neustále argumentuje, že na opravy nemá dosť peňazí a pred voľbami chystá ďalšie veľké zadlžovanie, najdrahšie na východe. Čerpanie eurofondov v kraji je však aj podľa správy NKÚ žalostné, na kilometer cesty dáva KSK z bežných výdavkov najviac zo všetkých krajov. Ak sa teda niečo robí, robí sa to veľmi neefektívne a reálne výsledky sa nedostavujú,“ skonštatoval Šimko, ktorý stav mostov považuje za systémové zlyhanie vedenia KSK a nehospodárne nakladanie s verejnými zdrojmi.
Vedomé nesmerovanie financií do infraštruktúry
Vedomé nesmerovanie financií do infraštruktúry, ktorú denne využívajú státisíce ľudí, môže podľa neho naplniť podmienky trestného činu všeobecného ohrozenia. Šimko zároveň predniesol systémové riešenie opráv v podobe koncepčného monitoringu a realizácie formou PPP projektov. Viaczdrojové financovanie bude podľa neho nevyhnutné v najbližších rokoch. Andrassy zhodnotil riešenie cez PPP projekty ako prínosné, je však potrebné posudzovať ich jednotlivo podľa analýz.