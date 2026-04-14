Žena ZBURCOVALA zložky, že v okolí sa pohybujú ozbrojenci: Policajti uzavreli časť ulice, potom ich čakal ŠOK!

PARDUBICE - Žena z Pardubíc v pondelok (13. 4.) zburcovala českú políciu tvrdením, že na ulici vidí ozbrojených mužov. Hliadky okamžite vyrazili na miesto, uzavreli časť ulice a zabezpečili okolie. Až po príchode na miesto sa ukázalo, že údajní ozbrojenci sú "neviditeľní" a oznamovateľka je psychiatrická pacientka.
Podľa polície žena volala na tiesňovú linku 158 s tým, že v okolí sa pohybujú ozbrojení muži. Situácia pôsobila natoľko vážne, že na miesto boli vyslané najbližšie dostupné hliadky, vrátane policajtov, ktorí mali v meste práve výcvik. Po príchode policajti okamžite uzavreli časť ulice a začali preverovať oznámenie, opisuje Týdeník policie.
„Žena policajtom po ich príchode na miesto uviedla, že ozbrojení muži sú neviditeľní. Následne bolo zistené, že ide o psychiatrickú pacientku,“ uviedla čská policajná hovorkyňa Markéta Janovská. Oznámenie o ozbrojených osobách sa tak nakoniec nepotvrdilo.