Šok v meste Dobrjanka! Žiak smrteľne zranil nožom svoju triednu učiteľku

PERM - V meste Dobrjanka ležiacom v Permskom kraji na východe európskej časti Ruska zaútočil v utorok žiak nožom na učiteľku, pričom ju smrteľne zranil. Informuje správa agentúry TASS.
„Dnes ráno spôsobil 17-ročný tínedžer na ulici pred vchodom do školy číslo 5 v Dobrjanke učiteľke poranenia nožom. Jej stav je mimoriadne vážny, lekári bojujú v nemocnici o jej život,“ napísal na sociálnej sieti Telegram gubernátor Permského kraja Dmitrij Machonin. Polícia však neskôr oznámila, že 56-ročnú učiteľku ruského jazyka a literatúry, ktorá získala v roku 2018 titul Učiteľ roka, sa nepodarilo lekárom zachrániť.
Žiaka deviatej triedy polícia po útoku zadržala. Pôvode sa proti nemu začalo vyšetrovanie z pokusu o vraždu, ktoré bolo prekvalifikované na vyšetrovanie vraždy. V súčasnosti sa nachádza na policajnej stanici, kde sa zisťujú motívy jeho konania. Podľa polície išlo o problémového žiaka, ktorý mal dlhotrvajúci konflikt s učiteľkou.