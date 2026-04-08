Trhy reagujú na prímerie USA a Iránu! Ceny ropy začali okamžite prudko klesať

NEW YORK - Ceny americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) klesli pod 95 dolárov za barel necelú hodinu po tom, ako Spojené štáty a Irán oznámili dvojtýždňové prímerie. Pokles predstavoval viac ako 15 percent, informovala americká stanica CNN. V utorok sa cena ropy WTI pohybovala okolo 117 dolárov za barel.
Hormuzský prieliv sa otvorí
Trump podmienil prímerie otvorením Hormuzského prielivu, s čím podľa iránskeho ministra zahraničia Abbása Arakčího Teherán súhlasil. Arakčí podľa agentúry AFP tiež uviedol, že prejazd Hormuzským prielivom bude v najbližších dvoch týždňoch povolený "na základe koordinácie s iránskymi ozbrojenými silami a s náležitým ohľadom na technické obmedzenia".
Americký prezident oznámil, že je pripravený rokovať o prímerí necelé dve hodiny pred vypršaním svojho ultimáta, do kedy mal Teherán uzavrieť so Spojenými štátmi dohodu. Trump v utorok pohrozil zničením "celej jednej civilizácie", ak Irán na dohodu nepristúpi.
Útoky zasiahli aj ropnú infraštruktúru
Spojené štáty a Izrael začali 28. februára údery proti Iránu, ktoré zažehli regionálnu vojnu. Teherán a jeho spojenci v odvete začali drony, balistickými strelami a raketami útočiť nielen na Izrael a na americké vojenské objekty na Blízkom východe, ale aj na civilné ciele vrátane ropnej infraštruktúry v okolitých arabských krajinách. V dôsledku iránskej faktickej blokády Hormuzského prielivu, ktorý je kľúčovou vodnou cestou pre vývoz ropy a zemného plynu z Perzského zálivu, výrazne vzrástli ceny týchto komodít na svetových trhoch.