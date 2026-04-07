Desivé slová z Izraela: Použime proti Iránu neutrónovú bombu! Minister sa na tom smial

JERUZALEM - V izraelskej televízii zazneli návrhy na použitie jadrovej bomby proti Iránu. Diskusia s ministrom Itamarom Ben-Gvirom vyvolala ostré reakcie.
Šokujúci návrh zaznel v priamom prenose
To, čo malo byť bežnou televíznou debatou, sa zmenilo na moment, ktorý vyvoláva skôr znepokojenie než pobavenie. Na obrazovke izraelskej stanice Channel 14 totiž moderátor Shimon Riklin otvorene hovoril o možnosti použiť jadrovú zbraň proti Iránu.
Počas diskusie, ktorej sa zúčastnil aj minister národnej bezpečnosti Itamar Ben-Gvir, padol konkrétny návrh na nasadenie neutrónovej bomby. Riklin sa pritom pýtal, prečo ju Izrael ešte nepoužil, a opísal ju ako zbraň, ktorá zabíja ľudí, no ponecháva infraštruktúru nepoškodenú. O celej situácii informuje portál iDNES.cz.
Smiech namiesto odmietnutia
Atmosféra v štúdiu bola prekvapivo uvoľnená. Keď sa debata stočila k správam o údajnom použití „nekonvenčných zbraní“ pri útoku neďaleko Hormuzského prielivu, moderátor s úsmevom naznačil, že minister možno niečo tají.
Ben-Gvir sa však priamemu komentáru vyhol. Zdôraznil svoju zodpovednosť ako člena úzkeho bezpečnostného kabinetu, no zároveň jasne povedal, že iránsky režim považuje za teroristický a musí byť úplne zničený.
Argumenty, ktoré vyvolávajú obavy
Riklin sa snažil svoju myšlienku obhájiť tým, že jadrový útok by podľa neho priniesol menej okamžitých obetí a v dlhodobom horizonte by mohol zachrániť viac životov.
Zároveň tvrdil, že Irán pripravuje rozsiahly raketový arzenál s cieľom zničiť nielen Izrael, ale aj širší región Perzského zálivu.
Tieň minulého škandálu
Počas diskusie zaznela aj poznámka, že minister sa možno zámerne vyhýba jasnej odpovedi, aby neskončil ako Amichai Eliyahu. Ten v roku 2023 vyvolal medzinárodné pobúrenie, keď pripustil možnosť zhodenia jadrovej bomby na Pásmo Gazy.
Vtedajší premiér Benjamin Netanyahu jeho slová okamžite odsúdil a dočasne ho vylúčil z rokovaní vlády, pričom ich označil za úplne odtrhnuté od reality. Napriek tomu si Eliyahu udržal miesto v kabinete, keďže Netanjahu potreboval zachovať krehkú vládnu koalíciu.