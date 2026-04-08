ONLINE Poplach v Iráne: Nad Teheránom sa objavili neznáme drony, spustili obranu!

TEHERÁN - V Teheráne a niektorých oblastiach provincie Alborz bola dnes večer kvôli dronom neznámeho pôvodu aktivovaná protivzdušná obrana, píše iránska štátna agentúra IRNA. Situáciu sledujeme online.
Naživo z Blízkeho východu:
21:36 Bahrajn otvoril svoj vzdušný priestor niekoľko hodín po oznámení prímeria medzi USA a Iránom. K tomuto kroku už pristúpili aj Sýria či Irak a Izrael otvorí vzdušný priestor v stredu o polnoci, informuje agentúra DPA a spravodajského webe The Times of Israel (TOI). Úrad pre civilné letectvo na bahrajnskom ministerstve dopravy a telekomunikácií oznámil opätovné otvorenie vzdušného priestoru. Uzavretie slúžilo ako preventívne opatrenie reagujúce na nedávny vývoj v regióne.
21:06 Protivzdušná obrana bola podľa iránskej agentúry Mehr aktivovaná aj v ďalších mestách, vrátane Isfahánu, Kermánu, Parandu a Robátkarímu.
20:58 Syn zvrhnutého iránskeho šacha Rezá Pahlaví v stredu upozornil, že hoci došlo k prímeriu medzi Iránom, Spojenými štátmi a Izraelom, iránsky ľud je naďalej pod vládou teokratického režimu a musí sa oslobodiť. Píše o tom agentúra AFP. „To, čo v našom boji zostáva nemenné, je naša snaha oslobodiť sa od tohto režimu,“ povedal Pahlaví pre francúzsku televíziu LCI.
20:40 Americký prezident Donald Trump posiela na sobotňajšie rokovania s Iránom do pakistanského Islamabadu tím vedený viceprezidentom J. D. Vanceom, oznámil v stredu Biely dom. Informuje o tom agentúra AFP a AP. „Trump vysiela tento víkend do Islamabadu na rokovania svoj vyjednávací tím vedený viceprezidentom Spojených štátov J. D. Vanceom, osobitným vyslancom Stevom Witkoffom a Jaredom Kushnerom,“ oznámila na tlačovej konferencii hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová.
19:45 Spojené štáty a Irán zvažujú spoločné partnerstvo pri výbere mýta za preplávanie Hormuzským prielivom. Spravodajcovi stanice ABC to povedal americký prezident Donald Trump, podľa ktorého by sa tak zabezpečila aj ochrana úžiny. Magazín Der Spiegel napísal, že výber mýta by bol fackou do tváre arabským krajinám Perzského zálivu, pretože pred vojnou sa žiadny takýto poplatok neodvádzal. Denník The Times of Israel poznamenal, že žiadny iný americký predstaviteľ doteraz nenaznačil, že sa o mýtnom pláne vôbec diskutuje. Úžina je kľúčová pre prepravu ropy.
19:23 Počet obetí dnešných izraelských úderov na Libanon vzrástol na najmenej 254 mŕtvych, uviedla podľa agentúry Reuters libanonská civilná obrana. Prvotné údaje libanonského ministerstva zdravotníctva uvádzali 89, neskôr 112 mŕtvych.
19:15 Desaťbodový plán dočasného prímeria zverejnený Iránom neobsahuje tie isté podmienky, ako ten, s ktorým súhlasil Biely dom, uviedol v stredu americký predstaviteľ. Informuje o tom agentúra AFP. „Dokument, o ktorom píšu médiá, neobsahuje ten istý pracovný rámec,“ uviedol vysoký predstaviteľ pod podmienkou zachovania anonymity. Neposkytol žiadne ďalšie podrobnosti a zdôraznil, že „z úcty k procesu sa nebudú rokovania viesť na verejnosti“.
19:05 Proiránske hnutie Hizballáh si vyhradilo právo odpovedať na dnešné izraelské údery v Libanone, ktoré podľa aktuálnych údajov ministerstva zdravotníctva zabili najmenej 112 ľudí, píše agentúra AFP.
Hizballáh vo vyhlásení označil dnešné izraelské útoky za masaker a ich obete za mučeníkov, ktorých krv nebola preliata zbytočne.
18:52 Konflikt medzi Izraelom a militantným hnutím Hizballáh v Libanone nebol súčasťou dvojtýždňového prímeria vo vojne medzi Spojenými štátmi a Iránom, citovala stanica PBS News stredajšie slová amerického prezidenta Donalda Trumpa. Izrael v stredu nadránom podporil prímerie medzi USA a Iránom, no podľa premiéra Benjamina Netanjahua sa dohoda nevzťahuje na Libanon. Americký prezident pre program PBS NewsHour uviedol, že to je „kvôli Hizballáhu“. „Aj o to sa postaráme. To je samostatná potýčka,“ dodal.
18:26 Iránske sily v stredu zostrelili izraelský dron Hermes letiaci nad mestom Lár na juhu krajiny. Iránske Revolučné gardy o tom informovali niekoľko hodín po uzavretí prímeria so Spojenými štátmi a Izraelom. Informuje o tom agentúra AFP a televízia Sky News.
18:02 Pri dnešných izraelských úderoch zahynulo v Libanone najmenej 89 ľudí, zranených bolo najmenej 722 ľudí. Podľa agentúry AFP to uviedlo libanonské ministerstvo zdravotníctva. Hovorca ministerstva podľa agentúry Reuters uviedol, že medzi obeťami je aj 12 zdravotníkov, ktorí zahynuli na juhu krajiny.
17:28 Najmenej tri arabské krajiny Perzského zálivu uviedli, že dnes napriek dohodnutému prímeriu medzi Spojenými štátmi a Iránom čelili dronovým útokom, píše agentúra Reuters. Saudská Arábia a Katar drony zneškodnili, v Kuvajte však spôsobili škody na zariadeniach ropného priemyslu, elektrárňach a zariadeniach na odsoľovanie vody. Katar a Kuvajt z útokov podľa agentúr obvinili Teherán.
17:10 Iránske námorníctvo dnes podľa agentúry Reuters oznámilo, že majitelia musia získať od Iránu povolenie na preplávanie, inak na ich lode zaútočia a zničia ich. "Akékoľvek plavidlo, ktoré sa pokúsi vplávať do mora, bude terčom útoku," uviedlo námorníctvo v správe a dodalo, že prieliv zostáva uzavretý.
16:58 Prípady porušovania prímeria, ktoré sú z Blízkeho východu hlásené, podkopávajú mierový proces, varoval na sieti X pakistanský premiér Šahbáz Šaríf. Zároveň vyzval všetky strany zapojené do konfliktov v regióne, aby boli zdržanlivé a dodržiavali prijaté dvojtýždňové prímerie.
16:41 Osobitný vyslanec generálneho tajomníka OSN Jean Arnault pricestoval v stredu do Iránu. Do islamskej republiky dorazil niekoľko hodín po tom, ako sa Washington a Teherán dohodli na dočasnom prímerí, hoci majú protichodné predstavy o konečnej mierovej dohode. Informovali o tom agentúry AP a Reuters.
16:37 Irán zvažuje údery na Izrael, ktorý podľa neho útoky v Libanone porušuje prímerie, píše agentúra Fars s odvolaním sa na nemenovaného iránskeho činiteľa. Washington a Teherán v noci na dnes prijali pakistanský návrh na dvojtýždňové prímerie. Podľa Islamabádu sa prímerie vzťahuje aj na spojencov oboch krajín a zahŕňa celý región Blízkeho východu. Podľa Izraela sa však dohoda nevzťahuje na Libanon.
15:35 Hormuzským prielivom sa preplavila prvá loď po tom, čo v stredu ráno nadobudlo platnosť prímerie medzi USA a Iránom. Informovla o tom tlačová agentúra Mehr. Aj sledovanie lodí MarineTraffic na sociálnej sieti X uviedlo, že po prímerí sa v Hormuzskom prielive obnovil pohyb plavidiel.
"V Hormuzskom prielive sa objavujú prvé známky aktivity plavidiel po vyhlásení prímeria, ktoré zahŕňa dočasné znovuotvorenie strategickej vodnej cesty," uvádza profil.
Americký prezident Donald Trump v utorok vyhlásil, že súhlasil s „pozastavením bombardovania a útokov na Irán na obdobie dvoch týždňov“ a dodal, že rozhodnutie je „podmienené“ tým, že Irán súhlasí s úplným, okamžitým a bezpečným znovuotvorením Hormuzského prielivu.
Iránsky minister zahraničných vecí Seyed Abbas Araghchi uviedol, že Irán zabezpečí bezpečný prechod cez Hormuzský prieliv počas dvojtýždňového prímeria v koordinácii so svojimi ozbrojenými silami a dodal, že Teherán zastaví „obranné operácie“, ak útoky proti nemu prestanú.
Kancelária izraelského premiéra Benjamina Netanjahua uviedla, že krajina bude dodržiavať prímerie, ale bude pokračovať v útokoch v Libanone.
15:30 Izraelské útoky v Libanone dnes zabili desiatky ľudí a stovky ďalších zranili, uviedlo libanonské ministerstvo zdravotníctva. Podľa agentúry AFP ide o najsilnejšie útoky od začiatku vojny medzi Izraelom a hnutím Hizballáh, ktorá vypukla 2. marca. Najmä centrum Bejrútu bolo dnes niekoľkokrát ostreľované, vrátane obytných štvrtí, ktoré predtým neboli cieľom izraelských útokov. Izraelská armáda podľa AFP potvrdila, že podnikla svoj "najväčší koordinovaný úder" proti Hizballáhu od začiatku bojov.
14:59 Iránske Revolučné gardy v stredu deklarovali, že napriek prímeriu medzi Iránom a Spojenými štátmi „držia prst na spúšti“ a sú pripravené na odvetu, „ak by nepriateľ znovu urobil nesprávne rozhodnutia“. Vyhlásili tiež, že Američanom nedôverujú. Na svojom webe o tom informoval denník Le Monde. „Nepriateľ vždy zavádzal. Neveríme jeho sľubom. Na každú agresiu odpovieme vyššou úrovňou reakcie,“ dodali gardy v príspevku zverejnenom na sieti Telegram.
14:51 Americký prezident Donald Turmp v stredu vyhlásil, že v Irán nebude obohacovať urán a Spojené štáty s ním budú úzko spolupracovať. V Iráne totiž podľa neho nastala „veľmi produktívna zmena režimu“. TASR o tom informuje s odvolaním sa na Trumpov príspevok na jeho platforme Truth Social. „Urán sa tam obohacovať nebude a Spojené štáty v spolupráci s Iránom vykopú a odstránia všetok pochovaný jadrový 'prach',“ napísal Trump. V zátvorke k tomu bez jednoznačnej zmienky spomenul bombardéry B-2. Tento typ bombardérov Spojené štáty použili pri útoku na iránske jadrové zariadenia vlani v júni. Trump vtedy oznámil, že tieto zariadenia boli úplne zničené.
14:34 "Prezident Trump mal možnosť v niekoľkých minútach ochromiť celú iránsku ekonomiku, ale rozhodol sa pre zľutovanie," vyhlásil Hegseth s tým, že Trump tento moment vybojoval a Irán prosil o prímerie. Irán Hegseth označil za hlavného svetového sponzora terorizmu a dodal, že islamská republika bola úplne neschopná brániť svoj režim, svoj ľud a svoje územie. Podľa Hegsetha USA dosiahli svoje vojenské ciele, vrátane zničenia iránskeho námorníctva a letectva, a dosiahli "vojenské víťazstvo s veľkým V". Minister obrany v tejto súvislosti povedal, že Irán nebude schopný v najbližších rokoch efektívne bojovať. Prímerie podľa Hegsetha predstavuje šancu na skutočný mier.
14:15 Nemecko v stredu vyzvalo Izrael, aby zmiernil svoju ofenzívu v Libanone na „sebaobranu“. Izraelská vláda trvá na tom, že dohoda o dvojtýždňovom prímerí, s ktorým súhlasili Irán, Spojené štáty a ich spojenci, sa nevzťahuje na Libanon, kde pokračuje vo svojej pozemnej operácii. Informuje o tom agentúra AFP.
13:50 Proiránske šiitské hnutie Hizballáh tvrdí, že stojí „na prahu veľkého a historického víťazstva,“ informovala agentúra AFP. Hizballáh sa zatiaľ oficiálne nevyjadril k oznámeniu prímeria vo vojne Spojených štátov a Izraela proti Iránu, ale od stredy 01:00 h miestneho času už údajne na Izrael neútočí.
13:45 „S veľkým uznaním vítam diplomatické úsilie pakistanskej diplomacie, ktoré, dúfam, smeruje k znižovaniu napätia a ukončeniu vojenskej eskalácie v celom regióne Blízkeho východu a Perzského zálivu,“ vyhlásil Pellegrini. „Som vďačný všetkým, ktorí sa podieľajú a podieľali na sprostredkovaní tejto významnej dohody. Verím, že nasledujúce dva týždne využijú všetky strany konfliktu za pomoci medzinárodného spoločenstva na dosiahnutie skutočného a udržateľného mieru v tejto časti sveta,“ skonštatoval. Prezident apeluje na to, aby sme sa do budúcnosti usilovali vyvarovať sa akýmkoľvek situáciám, ktoré „extrémne ohrozujú svetový poriadok, destabilizujú globálnu ekonomiku a spôsobujú utrpenie nevinným ľuďom“.
13:40 Pápež Lev XIV. v stredu privítal prímerie medzi Spojenými štátmi a Iránom, ktoré nasledovalo po tom, čo prezident USA Donald Trump predĺžil svoje ultimátum pre Teherán o ďalšie dva týždne s požiadavkou na úplné otvorenie Hormuzského prielivu – inak hrozil „zánikom celej civilizácie“.
Ako informovala agentúra ANSA, pápež počas stredajšej audiencie vo Vatikáne uviedol, že „po posledných hodinách veľkého napätia na Blízkom východe a vo svete“ prijal správu o prímerí „s potešením a ako znak nádeje“. Pripomenul, že vojna sa môže skončiť len návratom k rokovaniam, a vyzval veriacich, aby toto úsilie sprevádzali modlitbami „s nádejou, že ochota vstúpiť do dialógu sa stane nástrojom na riešenie ďalších konfliktov vo svete“. Pápež zároveň opäť pozval na účasť na modlitbovej vigílii za mier, ktorá bude v Bazilike sv. Petra v sobotu 11. apríla.
13:36 Americký viceprezident J. D. Vance v stredu privítal krehké prímerie medzi Spojenými štátmi a Iránom a vyzval Teherán, aby rokoval „v dobrej viere“ s cieľom dosiahnuť dlhodobú dohodu. Zároveň upozornil, že s americkým prezidentom Donaldom Trumpom sa „neoplatí zahrávať“. Informuje o tom agentúra AFP.
„Myslím si, že ak sú Iránci v dobrej viere s nami ochotní spolupracovať, môžeme dosiahnuť dohodu,“ povedal Vance počas návštevy Maďarska. V prípade, že Iránci neprídu k rokovaciemu stolu, podľa viceprezidenta zistia, že s Trumpom sa neradno zahrávať. „Je netrpezlivý, pokiaľ ide o napredovanie,“ konštatoval. Šéf Bieleho domu podľa Vancea ukázal, že USA stále majú „jasnú vojenskú, diplomatickú a možno najdôležitejšie je, že máme aj mimoriadnu ekonomickú páku“.
13:30 Ropná rafinéria na iránskom ostrove Láván sa v stredu stala terčom útoku. Došlo k nemu len niekoľko hodín po vyhlásení dočasného prímeria medzi USA a Iránom. Explózie boli hlásené aj na Sírrí, ďalšom iránskom ostrove v Perzskom zálive, uviedli iránske médiá. Píše o tom agentúra DPA. Rafinéria na ostrove Láván bola terčom „nepriateľského, zákerného útoku“, uviedla iránska agentúra Mehr s odvolaním sa na národnú ropnú spoločnosť. Hasiči pracujú na tom, aby požiar, ktorý útok spôsobil, dostali pod kontrolu. Pri útoku neutrpel nikto zranenia. Odkiaľ útok prišiel, nebolo bezprostredne známe.
13:25 Prímerie na Blízkom východe môže podľa poľského premiéra Donalda Tuska mať pozitívny vplyv na ceny palív, vláda však napriek tomu ponechá v platnosti regulačné opatrenia. Tusk uviedol, že zastavenie bojov prinieslo úľavu a je lepšie ako pokračovanie konfliktu. „Mier, a dokonca aj dočasné prerušenie paľby, je vždy lepšie ako vojna,“ povedal s tým, že pozitívny efekt by sa mohol prejaviť na cenách pohonných látok v Poľsku už koncom týždňa. Zároveň však upozornil na neistotu ďalšieho vývoja. „Všetko je možné povedať, len nie to, že situácia je určite stabilizovaná natrvalo,“ uviedol premiér a dodal, že vláda bude postupovať opatrne aj napriek priaznivému vývoju.
13:16 Prímerie vo vojne USA a Izraela proti Iránu je v súlade so „všeobecnými požiadavkami“ Teheránu, uviedol v stredu iránsky prezident Masúd Pezeškiján, informoval britský denník The Guardian. o svojom príspevku na sieti X Pezeškiján uviedol, že prímerie podľa neho zohľadňuje hlavné princípy požadované Iránom. Pripomenul, že ide aj o dôsledok „obety padlých predstaviteľov iránskeho vedenia“ – vrátane najvyššieho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího – a mobilizácie verejnosti. Dodal, že Teherán bude teraz pokračovať v jednotnom postupe na diplomatickej, obrannej aj vnútropolitickej úrovni.
12:50 „Zdôrazňujeme nevyhnutnosť úplného dodržiavania dočasného prímeria v praxi a vyjadrujeme očakávanie, že všetky strany budú dohodu rešpektovať,“ uviedlo turecké ministerstvo zahraničných vecí vo svojom vyhlásení. Ankara zároveň uviedla, že cestu k trvalému mieru je možné dosiahnuť len prostredníctvom „dialógu, diplomacie a vzájomnej dôvery“. „Budeme naďalej poskytovať všetku potrebnú podporu pre úspešné rokovania, ktoré sa budú konať v Islamabade,“ uviedol rezort. Zároveň zablahoželal Pakistanu k jeho významnej úlohe pri sprostredkovaní prímeria.
12:46 „Čína víta oznámenie príslušných strán o dosiahnutí dohody o prímerí,“ povedala v stredu na pravidelnej tlačovej konferencii hovorkyňa čínskeho ministerstva zahraničných vecí Mao Ning. „Opakovane sme informovali o úsilí Číny,“ povedala, pričom zdôraznila, že minister zahraničných vecí Wang I viedol 26 telefonátov so svojimi rezortnými kolegami z príslušných krajín, zatiaľ čo pekinský vyslanec pre Blízky východ „cestoval hore dole“ po vojnou zničenom regióne.
12:39 Medzinárodná námorná organizácia (IMO) začala po oznámení prímeria na Blízkom východe pracovať na zaistení bezpečnej plavby lodí cez Hormuzský prieliv, uviedol v stredu jej generálny tajomník Arsenio Dominguez. Podľa agentúry AFP úžinou pri pobreží Iránu preplávali od vyhlásenia prímeria v stredu prvé lode.
12:20 Izraelská armáda od stredy 03.00 h miestneho času neuskutočnila žiadne útoky v Iráne, ale pokračuje vo svojej pozemnej operácii proti proiránskej organizácii Hizballáh v Libanone. S odvolaním sa na vyhlásenie izraelskej armády o tom v stredu informovala agentúra AFP
12:08 Kyjev i Moskva dnes privítali prímerie medzi Spojenými štátmi a Iránom. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sieti X zdôraznil, že Kyjev je tiež pripravený na prímerie s Moskvou, ak Rusko zastaví svoje útoky. Ukrajinský minister zahraničia Andrij Sybiha vyzval USA, aby po prímerí s Iránom zamerali svoju pozornosť na Ukrajinu. Podpredseda ruskej bezpečnostnej rady a ruský exprezident Dmitrij Medvedev v súvislosti s prímerím uviedol, že zvíťazil zdravý rozum, ale že svet teraz nemá očakávať lacnú ropu.
11:55 Situácia námorníkov v Perzskom zálive zostáva napätá, oznámilo dnes agentúre DPA združenie nemeckých rejdarov (VDR). Po americko-izraelskom útoku na Irán Teherán prakticky zablokoval kľúčový Hormuzský prieliv. Podľa VDR správa o dvojtýždňovom prímerí predstavuje pozitívny signál, doteraz však nie sú jasné podrobnosti a lodiam nikto nezaručil bezpečnú plavbu.
11:47 Španielsky minister zahraničných vecí José Manuel Albares v stredu označil za „neprijateľné“ pokračovanie útokov Izraela v Libanone. Židovský štát útočí na susednú krajinu aj po tom, ako Spojené štáty a Irán oznámili dvojtýždňové prímerie, píše o tom agentúra AFP a stanica al-Džazíra. Albares pre španielsky rozhlas RNE povedal, že boje musia prestať na všetkých frontoch, čo znamená, že aj v Libanone. „Je neprijateľné, že izraelská vojna, izraelská invázia v suverénnej krajine Libanon... pokračuje,“ konštatoval.
Predseda španielskej vlády Pedro Sánchez v príspevku na sociálnej sieti X privítal americko-iránske prímerie a vyzval na diplomaciu, medzinárodnú zákonnosť a mier. „Prímeria sú vždy dobrá správa. Najmä, keď vedú k spravodlivému a trvalému mieru. Ale v tejto chvíľkovej úľave nesmieme zabudnúť na chaos, ničenie a životy, ktoré boli stratené,“ napísal. Španielska vláda podľa jeho slov nebude „tlieskať tým, ktorí podpaľujú svet len preto, že neskôr prídu s vedrom“.
11:34 Egypt, ktorý v uplynulých týždňoch pôsobil ako jeden zo sprostredkovateľov komunikácie medzi Washingtonom a Teheránom, v stredu privítal oznámenie amerického prezidenta Donalda Trumpa o dvojtýždňovom pozastavení vojenských operácií v Iráne. Informuje o tom agentúra AFP.
V telefonáte s americkým vyslancom Stevom Witkoffom egyptský minister zahraničných vecí Badr Abdalátí „vyjadril hlboké uznanie za tento dôležitý americký krok, ktorý dodáva šancu diplomacii a spúšťa seriózny proces americko-iránskych rokovaní“. Ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že prímerie je „kľúčovou príležitosťou, ktorú treba využiť na prípravu pôdy pre rokovania“. Rezort zároveň dodal, že Káhira je odhodlaná „neúnavne pokračovať v úsilí“ spolu s Pakistanom a Tureckom.
11:29 Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD) víta ohlásené prímerie na Blízkom východe, ktoré sa podarilo dosiahnuť vďaka intenzívnej diplomatickej práci sprostredkovateľov. Apeluje na ďalšie mierové rokovania. Informoval o tom komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
11:20 Francúzsky prezident Emmanuel Macron v stredu privítal prímerie medzi USA a Iránom. Informujú o tom agentúry AFP a DPA. „Oznámenie tohto prímeria je veľmi dobrá správa,“ povedal Macron na úvod stredajšieho zasadnutia rady pre bezpečnosť a obranu v Paríži. „Očakávame, že v najbližších dňoch a týždňoch sa bude v celom regióne plne dodržiavať a umožní začatie rokovaní,“ uviedol francúzsky prezident. Privítal tiež zámer Iránu opäť otvoriť dôležitý Hormuzský prieliv. Súčasne však dodal, že pre Francúzsko je dôležité, aby prímerie zahŕňalo aj Libanon.
11:06 Irak v stredu oznámil, že opäť otvára svoj vzdušný priestor, ktorý bol uzavretý od začiatku vojny USA a Izraela proti Iránu. Informovala o tom agentúra AFP.
10:53 Dvaja ľudia utrpeli ľahké zranenie pri iránskom útoku dronom v stredu v Bahrajne. Po nočných útokoch hlásia zranených aj Katar a Spojené arabské emiráty (SAE). Informuje o tom agentúra AFP. Bahrajnské ministerstvo v príspevku na sieti X uviedlo, že v oblasti ostrova Sitra bolo poškodených niekoľko domov „šrapnelom, ktorý dopadol po zostrelení iránskeho dronu“. Záchranné zložky tiež uhasili požiar, ktorý vypukol po „trestuhodnej iránskej agresii“.
Abú Zabí zase oznámilo, že plynárenský komplex Habšán dočasne pozastavil činnosť. Tamojší predstavitelia potvrdili, že v zariadení vypukol požiar zapríčinený padajúcimi troskami zneškodneného dronu. Zranené sú tri osoby - dve zo SAE a jeden občan Indie. Stanica al-Džazíra informuje, že v noci na stredu došlo k niekoľkým útokom aj v Katare. Podľa ministerstva obrany tam utrpeli zranenia štyri osoby. Útoky hlásia tiež Kuvajt a Saudská Arábia, kde zachytili päť balistických striel.
10:28 Dvojica Francúzov Cécile Kohlerová a Jacques Paris pricestovali v stredu ráno do Paríža z Iránu, kde boli odsúdení a väznení za údajnú špionáž. S odvolaním sa na francúzske ministerstvo zahraničných vecí o tom informoval spravodajský web Le Monde.
10:00 Izraelská armáda v stredu ráno podnikla niekoľko útokov na juhu Libanonu. Hovorca izraelskej armády Avichaj Adrai vo svojom príspevku na sociálnej sieti X pred údermi vyzval obyvateľov mesta Súr, aby sa okamžite evakuovali, a zároveň zverejnil mapu so zameraným cieľom. Informoval o tom spravodajský web The Times of Israel (TOI). Adrai doplnil, že dvojtýždňové prímerie medzi USA a Iránom sa nevzťahuje na Libanon.
9:45 Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová v stredu privítali dohodu o prímerí medzi Spojenými štátmi a Iránom. Aj keď podľa Kallasovej zostávajú základné príčiny vypuknutia vojnového konfliktu nevyriešené, dohodu považuje za krok späť z okraja priepasti po týždňoch eskalácie. Leyenová zdôraznila potrebu pokračovať v rokovaniach s cieľom nájsť trvalé riešenie.
Kallasová podľa svojich slov hovorila s pakistanským ministrom zahraničných vecí Ishákom Dárom a poďakovala sa mu za dosiahnutie dohody. „Kým nie sú vyriešené základné príčiny vojny, dvere k mediácii musia zostať otvorené,“ napísala na sieti X. „Vytvára toľko potrebnú príležitosť na zmiernenie hrozieb, zastavenie raketových útokov, obnovenie lodnej dopravy a vytvorenie priestoru pre diplomatické rokovania smerujúce k trvalej dohode,“ uviedla k prímeriu Kallasová.
9:32 Proiránska ozbrojená skupina v Iraku v stredu oznámila, že na dva týždne zastaví svoje vojenské operácie v regióne, teda počas trvania prímeria medzi Spojenými štátmi a Iránom. Informuje o tom stanica CNN.
8:53 Líder izraelskej opozície Jair Lapid v stredu podrobil izraelského premiéra Benjamina Netanjahua ostrej kritike v súvislosti s dvojtýždňovým prímerím vo vojne s Iránom. „V celej našej histórii ešte nikdy nedošlo k takejto diplomatickej katastrofe,“ napísal Lapid v príspevku na sieti X. „Izrael ani len nesedel za rokovacím stolom, keď sa prijímali rozhodnutia týkajúce sa jadra našej národnej bezpečnosti,“ doplnil Lapid citovaný spravodajským webom The Times of Israel (TOI).
Lapid poukázal na to, že zatiaľ čo izraelská „armáda splnila všetko, čo sa od nej žiadalo, a verejnosť preukázala pozoruhodnú odolnosť“, premiér „zlyhal diplomaticky i strategicky a nesplnil ani jeden z cieľov, ktoré si sám stanovil“. Náprava škôd, ktoré „Netanjahu spôsobil svojou aroganciou, nedbanlivosťou a nedostatkom strategického plánovania,“ bude Izraelu podľa Lapida trvať roky.
8:40 Portugalsko umožnilo americkým lietadlám využívať svoju leteckú základňu na Azorských ostrovoch a prelety ponad svoje územie pod podmienkou, že nebudú nasadené do bombardovania civilnej infraštruktúry. V niekoľkých prípadoch bolo pristátie aj odmietnuté, uviedol v utorok minister zahraničných vecí Paulo Rangel. Informuje o tom agentúra Reuters.
Spojené štáty podľa Rangela portugalskú podmienku dodržali v duchu „verného partnerstva“ medzi dvomi členskými štátmi NATO. Od začiatku vojny USA a Izraela s Iránom povolil Lisabon 76 pristátí amerických lietadiel na základni Lajes na Azorách v Severnom Atlantickom oceáne a 25 preletov cez svoj vzdušný priestor. Na základni sídli 65. letecká peruť amerických vzdušných síl.
Portugalsko podľa Rangela udeľuje povolenie na využívanie svojej základne na vojenské akcie v prípade, ak došlo k útoku na Spojené štáty, a to za predpokladu, že reakcia bude „nevyhnutná a primeraná“ a nebude zameraná na civilistov. „Portugalská vláda vždy dbala na transparentnosť v tejto veci. My oznamujeme, kedy vydávame povolenie, a keď prelietavajú americké lietadlá, ostatné európske vlády postupujú podľa vlastného uváženia,“ vysvetlil šéf diplomacie.
8:16 Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) označil dvojtýždňové prímerie medzi USA a Iránom za veľmi krehké, no verí, že „horúce hlavy sa trochu schladia“. Uviedol to v stredu ráno vo videu na sociálnej sieti. „Veľmi sa teším z dvojtýždňového prímeria. Je to veľmi krehké prímerie, ale v každom prípade verme, že tie horúce hlavy sa trochu schladia,“ skonštatoval Fico.
8:08 Americký prezident Donald Trump v stredu uviedol, že Spojené štáty pomôžu zvládnuť situáciu s preťaženou lodnou dopravou v Hormuzskom prielive. „Bude veľa pozitívnych krokov! Zarobia sa veľké peniaze. Irán môže začať proces obnovy,“ napísal Trump na svojej platforme Truth Social. USA budú podľa jeho slov dodávať zásoby všetkého druhu a „len tak sa tam zdržiavať“, aby sa uistili, že všetko pôjde dobre. „Verím, že to tak bude. Tak ako to zažívame v USA, toto by mohol byť zlatý vek Blízkeho východu!!!“ dodal.
7:55 Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres ohlásený pokoj zbraní na Blízkom východe privítal a vyzval všetky strany na dodržiavanie medzinárodného práva aj podmienok dohody. „Generálny tajomník víta oznámenie o dvojtýždňovom prímerí medzi Spojenými štátmi a Iránom,“ uviedol jeho hovorca. Zároveň vyzval na kroky, ktoré povedú k „trvalému a komplexnému mieru v regióne“.
Austrália upozornila, že čím dlhšie bude konflikt trvať, tým výraznejší bude jeho dopad na globálnu ekonomiku aj ľudské životy. „Austrália si želá, aby bolo prímerie dodržiavané a aby došlo k vyriešeniu konfliktu,“ uviedol vo vyhlásení úrad premiéra Anthonyho Albaneseho. Zároveň vyzval všetky strany, aby dodržiavali medzinárodné humanitárne právo a chránili životy civilistov.
Nový Zéland síce prímerie privítal, no zdôraznil, že na zabezpečenie trvalého mieru je potrebné vykonať ešte značné množstvo práce. „Hoci ide o povzbudivú správu, v najbližších dňoch je potrebné urobiť ešte veľa práce,“ uviedol hovorca ministra zahraničných vecí Winstona Petersa.
Japonsko vyzvalo na konkrétne kroky na zmiernenie napätia vrátane zabezpečenia bezpečnej plavby v Hormuzskom prielive, cez ktorý pred vojnou prechádzalo približne 70 percent japonského dovozu ropy. „Najdôležitejšie je prijať konkrétne kroky na deeskaláciu situácie,“ uviedol hovorca vlády Minoru Kihara. Tokio podľa neho dúfa, že mierovú dohodu sa podarí dosiahnuť diplomaciou a čo najskôr.
Irak dohodu tiež ocenil a vyzval na „vážny a udržateľný dialóg“ medzi USA a Iránom, ktorý by riešil základné príčiny konfliktu a posilnil vzájomnú dôveru medzi oboma stranami.
7:32 Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí vyhlásil, že počas dvojtýždňového prímeria bude umožnený bezpečný pohyb v Hormuzskom prielive, cez ktorý pred vojnou prechádzala asi pätina svetových dodávok ropy. Uskutoční sa to „v koordinácii s iránskymi ozbrojenými silami... a s náležitým zohľadnením technických obmedzení“, ozrejmil.
Iránska Najvyššia rada národnej bezpečnosti označila dohodu za víťazstvo Teheránu, tvrdí, že Trump prijal iránske podmienky. Naopak, Biely dom a Trump hovorí o víťazstve USA, ktoré umožňuje diplomatickú cestu k dlhodobému mieru. Po oznámení prímeria sa v uliciach iránskej metropoly uskutočnili provládne zhromaždenia. Demonštranti kričali „Smrť Amerike, smrť Izraelu!“ a pálili americké a izraelské vlajky.
7:23 Za absolútne víťazstvo pre Spojené štáty označil americký prezident Donald Trump dohodu s Iránom o 14-dňovom prímerí. O iránsky obohatený urán bude podľa neho "dokonale postarané". V rozhovore s agentúrou AFP tiež vyjadril presvedčenie, že Teherán pomohla priviesť k rokovaciemu stolu Čína. "Úplné a úplné víťazstvo. Stopercentne. O tom niet pochýb," povedal Trump v krátkom telefonickom rozhovore krátko po oznámení prímeria v noci na dnes. O iránsky obohatený urán bude podľa neho "dokonale postarané, inak by som na to nepristúpil", dodal.
7:15 Americká novinárka Shelly Kittlesonová, ktorú minulý týždeň v irackej metropole Bagdad uniesli členovia Iránom podporovanej ozbrojenej skupiny Katáib Hizballáh, je na slobode. Na sociálnej sieti X to oznámil americký minister zahraničných vecí Marco Rubio. „Sme radi, že táto Američanka je teraz na slobode, a robíme všetko pre to, aby mohla bezpečne opustiť Irak,“ napísal Rubio. Poďakoval sa irackým úradom, ako aj americkému Federálnemu úradu pre vyšetrovanie (FBI), ministerstvu obrany a ďalším inštitúciám USA za ich úsilie pri zabezpečení jej prepustenia.
6:58 Pakistanský premiér Šáhbáz Šaríf v noci na stredu potvrdil, že Irán, Spojené štáty a ich spojenci súhlasili s okamžitým prímerím vo vojne na Blízkom východe. Podľa jeho slov platí dvojtýždňový pokoj zbraní „všade“ vrátane Libanonu. „Srdečne vítam toto múdre gesto a vyjadrujem najhlbšiu vďaku vedeniu oboch krajín (Iránu a USA) a pozývam ich delegácie do Islamabadu v piatok 10. apríla 2026, aby ďalej rokovali o konečnej dohode na urovnanie všetkých sporov,“ napísal Šaríf na sociálnej sieti X.
6:43 „Súhlasím s pozastavením bombardovania a útokov na Irán na obdobie dvoch týždňov. Toto bude obojstranné prímerie,“ napísal americký prezident Donald Trump v noci na stredu po rokovaniach s pakistanskými predstaviteľmi vrátane premiéra Šáhbáza Šarífa. Trump však podmienil prímerie tým, že Irán umožní „úplné, okamžité a bezpečné otvorenie Hormuzského prielivu“.
Ďalej doplnil, že Teherán poskytol realizovateľný 10-bodový návrh, ktorý by mohol prispieť k ukončeniu vojny na Blízkom východe. Oznámenie šéfa Bieleho domu prišlo približne hodinu a pol pred uplynutím jeho ultimáta, ktoré dal Iránu na otvorenie Hormuzského prielivu pod hrozbou, že zničí iránske elektrárne a mosty.
6:36 Katarské ministerstvo vnútra v stredu oznámilo, že padajúce trosky z iránskeho raketového útoku zranili najmenej štyroch ľudí vrátane dieťaťa. Z irackého Bagdadu zas hlásia dvoch mŕtvych civilistov. Teherán pokračuje v útokoch aj na ďalšie štáty Perzského zálivu, píše o tom agentúra AFP. „Bezpečnostné zložky začali vyšetrovať incident, ku ktorému došlo v dôsledku zneškodnenia iránskych rakiet katarskou protivzdušnou obranou,“ uviedlo ministerstvo. Irán zaútočil na metropolu Dauha, pričom bolo počuť niekoľko výbuchov.
6:20 Iránci v utorok vytvorili ľudské reťaze v okolí elektrární po opakovaných hrozbách amerického prezidenta Donalda Trumpa, že Spojené štáty zaútočia na tamojšie energetické zariadenia a mosty, ak Teherán nepristúpi na dohodu a neodblokuje Hormuzský prieliv. Viacerí vysokopostavení predstavitelia krajiny zároveň avizovali pripravenosť obetovať svoje životy, informuje o tom agentúra AFP. Do dobrovoľnej vojenskej služby v Iráne sa zároveň prihlásilo približne 14,4 milióna ľudí, uviedol predseda parlamentu Mohammad Báker Kálíbáf.
Štátna agentúra IRNA zverejnila zábery ľudí vytvárajúcich ľudskú reťaz „na podporu elektrární“ v meste Búšehr na juhu krajiny, kde sa nachádza jadrová elektráreň. Štátna televízia a agentúra Mehr informovali o desiatkach ľudí pred elektrárňou v severnom meste Tabríz, ako aj pri zariadení v meste Mašhad na východe krajiny.
6:13 Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot vyjadril nádej, že prezident USA svoje vyhrážky voči Iránu nenaplní. „Nemožno vymazať civilizáciu... Toto ultimátum nie je prvým, ktoré prezident Trump stanovil od začiatku tejto vojny,“ povedal Barrot pre televíziu France 2. „Samozrejme, dúfam, že neuskutoční svoje hrozby, ktoré by región, no aj celý svet posunuli k novej eskalácii, ktorá by bola mimoriadne nebezpečná,“ doplnil minister.
6:11 Obyvatelia Iránu nesmú byť nútení platiť za konanie svojej vlády, uviedla v utorok večer vo vyhlásení kancelária talianskej premiérky Giorgie Meloniovej. Reagovala na vyhrážku amerického prezidenta Donalda Trumpa, že „dnes večer zomrie celá civilizácia“. Informovala o tom agentúra Reuters.
6:05 Pakistanský premiér Šáhbáz Šaríf vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby predĺžil ultimátum, ktoré dal Iránu na otvorenie Hormuzského prielivu. Vypršať by malo v stredu o 02.00 h SELČ. „Diplomatické snahy o mierové urovnanie prebiehajúcej vojny na Blízkom východe postupujú plynule, silno a dôrazne a majú potenciál viesť k dôležitým výsledkom v blízkej budúcnosti,“ uviedol Šaríf na sociálnej sieti X. AFP pripomína, že Islamabad zohráva v tomto konflikte kľúčovú sprostredkovateľskú úlohu.
„Aby mohla diplomacia prebiehať, úprimne žiadam prezidenta Trumpa, aby predĺžil termín o dva týždne... Pakistan úprimne žiada iránskych bratov, aby ako gesto dobrej vôle otvorili Hormuzský prieliv na rovnaké obdobie dvoch týždňov,“ doplnil Šaríf v príspevku. Zároveň vyzval všetky bojujúce strany, aby všade dodržiavali prípadné dvojtýždňové prímerie. Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová krátko na to stručne potvrdila, že „prezident (Trump) bol o tomto návrhu informovaný a odpoveď bude nasledovať“.
Irán súhlasil s dvojtýždňovým prímerím vo vojne na Blízkom východe
Iránska Najvyššia rada národnej bezpečnosti v noci na stredu oznámila, že súhlasila s dvojtýždňovým prímerím vo vojne so Spojenými štátmi a Izraelom. Rokovania medzi Iránom a USA o ukončení konfliktu by sa mali začať v piatok v pakistanskom Islamabade, informujú o tom agentúry AP a Reuters.
Americký prezident Donald Trump predtým oznámil, že súhlasil s pozastavením útokov na Irán na dva týždne, ak Teherán otvorí Hormuzský prieliv. Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí vyhlásil, že počas dvojtýždňového obdobia bude umožnený bezpečný pohyb v tomto prielive, cez ktorý pred vojnou prechádzala asi pätina svetových dodávok ropy. Uskutoční sa to „v koordinácii s iránskymi ozbrojenými silami a s náležitým zohľadnením technických obmedzení“, spresnil Arákčí. Zdôraznil, že Teherán s prímerím súhlasí za podmienky zastavenia útokov proti jeho krajine.
K vyhláseniam prišlo krátko pred ultimátom, ktoré dal šéf Bieleho domu Iránu na opätovné otvorenie Hormuzského prielivu. V opačnom prípade Trump pohrozil útokmi na iránske elektrárne a ďalšiu infraštruktúru.
Americký prezident v príspevku na svojej sociálnej sieti Truth Social napísal, že Irán tiež predložil desaťbodový návrh, ktorý môže slúžiť ako funkčný základ pre ďalšie rokovania. Podľa iránskej Najvyššej rady národnej bezpečnosti predstavený návrh zahŕňa akceptovanie obohacovania (uránu) Teheránom, zrušenie všetkých sankcií či záruky, že sa nezopakuje „agresia“ proti Iránu. Medzi ďalšie body patrí zachovanie iránskej kontroly nad Hormuzským prielivom, vyplatenie odškodného a ukončenie vojny na všetkých frontoch, napríklad aj proti hnutiu Hizballáh v Libanone. Izraelský spravodajský portál ynet pritom informoval, že súčasťou prímeria je aj Libanon.
Izrael podporuje prímerie s Iránom; dohoda nezahŕňa Libanon
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v stredu ráno potvrdil, že Izrael podporuje rozhodnutie Spojených štátov o dočasnom prímerí s Iránom. Podľa jeho slov sa však dohoda nevzťahuje na Libanon, hoci pakistanský premiér Šáhbáz Šaríf predtým uviedol, že dvojtýždňové prímerie zahŕňa aj túto krajinu. Informujú o tom stanica BBC a agentúra AFP. „Izrael podporuje rozhodnutie (amerického) prezidenta Donalda Trumpa pozastaviť útoky proti Iránu na dva týždne pod podmienkou, že Irán okamžite otvorí prielivy a zastaví všetky útoky na USA, Izrael a krajiny v regióne,“ uviedla kancelárie predsedu izraelskej vlády.
Podľa vyhlásenia Izrael tiež podporuje snahy USA zabezpečiť, aby Irán už nepredstavoval jadrovú, raketovú a teroristickú hrozbu pre Spojené štáty, Izrael, krajiny na Blízkom východe aj mimo neho. „Spojené štáty oznámili Izraelu, že sú odhodlané dosiahnuť tieto ciele, na ktorých sa zhodli USA, Izrael a izraelskí regionálni spojenci, v nadchádzajúcich rokovaniach,“ píše sa ďalej v oficiálnom oznámení, ktoré prišlo približne štyri hodiny po Trumpovom vyhlásení, že súhlasí s podmienečným prímerím a pozastavením útokov proti Iránu.
„Dvojtýždňové prímerie sa nevzťahuje na Libanon,“ zdôraznila kancelária izraelského premiéra. Toto tvrdenie je však v rozpore s predchádzajúcim vyhlásením pakistanského premiéra, ktorý v tomto konflikte vystupuje ako sprostredkovateľ, a podľa ktorého sa prímerie vzťahuje na všetky oblasti na Blízkom východe vrátane Libanonu. Vojna sa začala 28. februára po tom, ako Izrael a USA zaútočili na Irán. Do Libanonu sa rozšírila 2. marca po vypálení rakiet na Izrael proiránskym hnutím Hizballáh. Pri izraelských útokoch na Libanon zahynulo už viac než 1500 ľudí a ďalšie tisícky utrpeli zranenia.