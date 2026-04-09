Zmeny v hazarde sú na stole: KDH navrhuje zákaz freespinov aj kontrolu hráčskych účtov

BRATISLAVA - Opozičné KDH navrhlo zmeny v zákone o hazardných hrách. Žiadajú zakázať poskytovanie tzv. voľných zatočení, nazývaných aj freespiny, a iných bezodplatných herných kôl. Chcú tiež zaviesť povinnosť mesačne zasielať hráčovi výpis z jeho hráčskeho konta. Skupina poslancov Národnej rady (NR) SR to navrhla v novele zákona o hazardných hrách. Chce tak posilniť ochranu spotrebiteľov a prevenciu patologického hráčstva.
„Návrh zákona sleduje legitímny cieľ ochrany zdravia obyvateľstva a prevencie závislostí na hazardných hrách prostredníctvom obmedzenia marketingových nástrojov, ktoré podporujú nadmerné a neuvážené hranie (v tomto prípade freespiny), a posilnenia transparentnosti a informovanosti hráčov o ich hernej aktivite,“ uviedli predkladatelia v dôvodovej správe.
Návrh novely zakazuje poskytovanie voľných kôl (respektíve zatočení alebo freespinov) a iných bezodplatných herných kôl v akejkoľvek forme. Zákaz by sa vzťahoval na všetky druhy hazardných hier. „Je formulovaný široko, aby sa predišlo obchádzaniu prostredníctvom iných označení. Pri internetových hrách sa osobitne zakazuje aj poskytovanie týchto mechanizmov ako súčasti marketingových a vernostných programov,“ uviedli poslanci.
Prevádzkovateľ hazardnej hry by bol podľa návrhu povinný raz mesačne zaslať hráčovi výpis z jeho hráčskeho konta, ktorý by obsahoval prehľad vkladov, výhier a čistého rozdielu. Výpis by musel byť prehľadný a doplnený o upozornenie na riziká hazardu a kontakty na odbornú pomoc. „Úprava zabezpečí, aby hráči mali jasný prehľad o svojej finančnej bilancii, čo podporí ich zodpovedné rozhodovanie,“ tvrdia predkladatelia. KDH navrhlo, aby ich novela bola účinná od 1. septembra tohto roka.