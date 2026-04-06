Veľká tragédia na železnici: Vlak zrazil muža, premávka do Nemecka cez hodinu stála

ÚSTÍ NAD LABEM - Stret rýchlika s mužom v Dolných Zálegoch na Ústecku zastavil dnes popoludní zhruba na hodinu a pol premávky na časti železničnej trate z Ústí nad Labem do Nemecka. Muž následkom zranení na mieste podľahol, povedal dnes ČTK hovorca polície Václav Krieger. Vlaky nejazdili medzi hlavnou stanicou v Ústí a Prackovicami nad Labem. Premávka bola o 14.30 h obnovená, uviedli na svojom webe České dráhy.
"Za miestom mimoriadnosti môžu vlaky naberať meškania 20 - 30 minút," uviedol dopravca na svojom webe.
Vyšetrovanie tragickej nehody obmedzilo aj premávku na priľahlej ceste I / 30. "Uzavretý bol jeden jazdný pruh," dodal Krieger. Okolnosti tragickej nehody polícia naďalej prešetruje.