Koniec sporov a veľký návrat domov! Slávne obrazy Fridy Kahlo sa vrátia do Mexika

MEXICO CITY - Štátom chránené diela Fridy Kahlo a jej kolegov sa v roku 2028 vrátia do Mexika po kontroverzii okolo ich presunu do Španielska. Ide o súčasť zbierky Gelman Santander zameranej najmä na moderné latinskoamerické umenie. Niektoré jej diela sú súčasťou mexického kultúrneho dedičstva. Píše o tom agentúra DPA.
Zbierku vytvorili manželia Gelmanovci a o jej správu a prezentáciu sa starala španielska Banco Santander. Od roku 2023 zbierku vlastní jedna z najbohatších mexických podnikateľských rodín - Zambrano. Jej súčasťou je aj približne 30 diel umelcov ako Frida Kahlo (1907-54), Diego Rivera (1886-1957) a David Alfaro Siqueiros (1896-1974), na ktoré sa vzťahuje zákaz vývozu.
Španielski kurátori zbierky uviedli, že po aktuálnej výstave v Mexiku budú natrvalo umiestnené v novom kultúrnom centre Santander v severnom Španielsku, čo rozbúrilo mexickú umeleckú komunitu. Aj mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová trvá na tom, že zbierka sa musí vrátiť do Mexika. Po niekoľkých protichodných vyhláseniach španielske ministerstvo kultúry uviedlo, že diela vráti v roku 2028, hoci pochybnosti pretrvávali.
Nadácia Santander v najnovšom vyjadrení sľúbila, že bude dodržiavať mexické zákony a diela pod osobitnou ochranou štátu sa vrátia do dvoch rokov. V Mexiku akékoľvek diela vyhlásené za národné umelecké pamiatky nesmú natrvalo opustiť krajinu, a to ani v prípade, že ich vlastnia súkromní zberatelia.