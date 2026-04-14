Sánchez v Pekingu: Stretol sa so Si Ťin-pchingom, cieľom je posilniť ekonomické väzby s Čínou

PEKING - Čínsky prezident Si Ťin-pching sa v utorok v Pekingu stretol so španielskym premiérom Pedrom Sánchezom, uviedli čínske štátne médiá. Cieľom návštevy lídra z Madridu je posilnenie ekonomických väzieb, informuje o tom agentúra AFP.
Sánchez ako most medzi Čínou a EÚ
Schôdzka sa uskutočnila počas druhého dňa Sánchezovej návštevy, v rámci ktorej sa premiér snaží posilniť pozíciu Španielska ako mosta medzi Pekingom a Európskou úniou. Ekonomické vzťahy Číny so Spojenými štátmi a EÚ sú totiž napäté.
„Ráno 14. apríla sa vo Veľkej sále ľudu v Pekingu stretol Si Ťin-pching so španielskym premiérom Pedrom Sánchezom, ktorý práve absolvuje oficiálnu návštevu krajiny,“ uviedla čínska štátna televízia CCTV. Sánchez sa snaží posilniť ekonomické väzby s druhou najväčšou svetovou ekonomikou, pričom v pondelok nazval obchodnú nerovnováhu medzi Čínou a EÚ za „neudržateľnú“.
Ide celkovo o štvrtú Sánchezovu návštevu v Číne za štyri roky a nasleduje po tom, čo tam zavítali aj mnohí západní lídri, keďže clá a nepredvídateľná zahraničná politika amerického prezidenta Donalda Trumpa znepokojili tradičných spojencov USA, píše AFP.