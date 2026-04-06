Panika na palube! Výletná loď narazila na útes na Fidži, cestujúcich evakuovali

MELBOURNE — Cestujúcich z výletnej lode na Fidži, ktorá narazila na útes, evakuovali do bezpečia. V pondelok to uviedol majiteľ lode, informuje agentúra AP.
„Vyšetrovanie je v počiatočnom štádiu, ... ale podľa všetkého silná búrka spôsobila, že kotva loď stiahla smerom k blízkemu útesu, kde uviazla,“ uvádza sa vo vyhlásení spoločnosti Blue Lagoon Cruises. Loď MV Fiji Princess v sobotu narazila na útes neďaleko ostrova Monuriki, kde sa natáčal film Stroskotanec z roku 2000 s Tomom Hanksom v hlavnej úlohe. V nedeľu za úsvitu pristál pri 55-metrovej lodi trajekt a 30 cestujúcich vystúpilo s batožinou a vecami. Nikto z nich nebol zranený a previezli ich na ostrov Denarau.
Spoločnosť Blue Lagoon Cruises uviedla, že čerpateľné palivo, ako aj iné oleje uskladnené na palube lode, boli do pondelka odstránené, čím sa znížili environmentálne riziká. Na mieste od nedele dohliadal na záchranné práce špecialista z Austrálie. Fidžijský úrad pre námornú bezpečnosť ako regulačný orgán v pondelok na žiadosť o komentár nereagoval.