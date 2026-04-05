Trump predĺžil ultimátum Iránu: Na otvorenie Hormuzského prielivu dal čas do utorka večera

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v nedeľu predĺžil ultimátum, ktoré dal Iránu na opätovné otvorenie Hormuzského prielivu, do utorka večera washingtonského času. Informujú správy agentúr AFP a Reuters.
Šéf Bieleho domu v rozhovore pre denník Wall Street Journal (WSJ) uviedol, že novým termínom na otvorenie Hormuzského prielivu je utorok večer. Neskôr v príspevku na sociálnej sieti Truth Social bez uvedenia akýchkoľvek ďalších informácií napísal len „utorok, 20.00 h východného času“ (streda 02.00 h SELČ).
Americký prezident v prípade nesplnenia jeho podmienok pohrozil Iránu útokmi na kritickú infraštruktúru. „Spomeňte si, keď som dal Iránu desať dní na to, aby UZAVREL DOHODU alebo OTVORIL HORMUZSKÝ PRIELIV. Čas sa kráti – zostáva 48 hodín, kým sa na nich zosype peklo,“ napísal Trump v sobotu v príspevku na Truth Social.