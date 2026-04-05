Plynovod TurkStream v Maďarsku má chrániť armáda: Maďarská opozícia celú kauzu považuje za narafičenú

Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó.
Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó. (Zdroj: SITA/AP/Pamela Smith)
TASR

BUDAPEŠŤ - Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó po nedeľňajšom mimoriadnom zasadnutí Rady obrany štátu vyhlásil, že Maďarsko „pre hrozbu ukrajinského útoku zabezpečí vojenskú ochranu pre plynovod TurkStream od srbsko-maďarskej hranice až po maďarsko-slovenské hranice“. Informujú agentúra MTI a serveru telex.hu.

Szijjártó uviedol, že po incidente telefonoval s ministrami energetiky Turecka a Srbska, ako aj s námestníkom ruského ministra energetiky Pavelom Sorokinom. Podľa vyhlásenia maďarského rezortu diplomacie sa dohodli na ochrane plynovodu po celej dĺžke európskeho úseku. Srbský prezident Aleksandar Vučič v nedeľu oznámil, že armáda a polícia našli v meste Kanjiža na severe Srbska dva batohy s výbušninami „niekoľko stoviek metrov“ od plynovodu vedúceho do Maďarska.

Kanjiža sa nachádza vo Vojvodine asi 10 kilometrov od hraníc s Maďarskom. Cez jej územie vedie plynovod Balkan Stream, predĺženie plynovodu TurkStream, ktorý prepravuje ruský plyn do Srbska a Maďarska.v Szijjártó nájdenie výbušnín označil za „pokus o vážny útok na suverenitu Maďarska“. Uviedol, že Európa smeruje k obrovskej energetickej kríze a Európsku komisiu v tejto súvislosti kritizoval za „absurdné návrhy, ako je zníženie rýchlostného limitu na diaľniciach o 10 kilometrov za hodinu, alebo aby ľudia zdieľali autá na cestu do práce, alebo aby jednoducho zostali doma“.

Plynovod TurkStream v Maďarsku
„Ukrajina, spolu s Bruselom ako svojím partnerom, zavádza veľmi tvrdé opatrenia, aby sa pokúsila prerušiť dodávky ruskej ropy a zemného plynu do Európy,“ vyhlásil Szijjártó s tým, že „Ukrajinci predtým vyhodili do vzduchu plynovod Nord Stream a teraz blokujú dodávky ropy do Maďarska a na Slovensko cez ropovod Družba“.

Plynovod TurkStream bol podľa Szijjártóa už viackrát terčom ukrajinských dronových útokov na ruskom území. „Teroristický útok a pokus o sabotáž, ktorý Srbi zmarili, zapadá do tejto série útokov,“ uviedol a poznamenal, že pri plynovode vo Vojvodine bolo nájdené dostatočné množstvo výbušnín na to, aby ho vyhodili do vzduchu. „Nariadili sme posilnenie vojenskej ochrany a kontroly maďarského úseku plynovodu TurkStream,“ potvrdil po zasadnutí Rady obrany štátu aj premiér Viktor Orbán. Cez TurkStream podľa jeho slov prúdi do Maďarska 60 percent jeho spotreby plynu.

Orbán rovnako ako Szijjártó upodozrieva z plánovania útoku Ukrajinu. Hovorca ukrajinského ministerstva zahraničných vecí Heorhij Tychyj v reakcii na sociálnej sieti X napísal, že Kyjev „kategoricky odmieta pokusy falošne spájať Ukrajinu s incidentom“. „Ukrajina s tým nemá nič spoločné. S najväčšou pravdepodobnosťou ide o ruskú operáciu pod falošnou vlajkou, ktorá je súčasťou masívneho zasahovania Moskvy do maďarských volieb,“ napísal.

Maďarská opozícia kauzu označuje ako narafičenú

Predseda maďarskej opozičnej strany TISZA Péter Magyar taktiež naznačil, že mohlo ísť o „operáciu pod falošnou vlajkou“ s cieľom ovplyvniť nadchádzajúce parlamentné voľby. „Už týždne dostávame varovania z viacerých zdrojov, že Orbán - údajne s pomocou Srbska a Ruska - možno plánuje prekročiť ďalšiu hranicu. Mnohí ľudia naznačovali, že sa v Srbsku okolo Veľkej noci môže ‚náhodou‘ niečo stať, možno práve v súvislosti s plynovodom,“ napísal na sieti X.

TurkStream je momentálne jedinou trasou na vývoz ruského potrubného plynu do Európy. Tranzit ruského plynu cez ukrajinské územie bol zastavený od januára 2025 po tom, čo Ukrajina nepredĺžila príslušnú dohodu s Ruskom. Plynovod zásobuje niekoľko európskych krajín vrátane Slovenska.

 

Viac o téme: PlynovodOchrana MaďarskoSrbskoPéter SzijjártóTurkStream
