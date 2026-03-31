Škandál na Ukrajine: FOTO Pozrite sa, koho Zelenskyj vymenoval za konzulku! Bola to modelka aktov

KYJEV - Nové diplomatické rozhodnutie Kyjeva vyvolalo vlnu reakcií, keď sa na významnej pozícii objavila žena s netradičnou minulosťou.
Kontroverzné meno v diplomacii
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyy čelí kritike po tom, čo do funkcie honorárnej konzulky v Dominikánskej republiky vymenoval Viktoriju Jakimovovú. Tá v minulosti pôsobila ako glamour modelka a jej kariéra dnes vyvoláva otázky, či sa takýto profil hodí na diplomatickú pozíciu, píše Daily Star.
Minulosť nezapiera
Jakimovová sa voči kritike ostro ohradila a zdôraznila, že svoju minulosť nikdy neskrývala. Podľa nej má každá žena právo slobodne sa realizovať a neskôr zmeniť smer svojho života.
„Nesnažila som sa zatajiť svoju predchádzajúcu kariéru,“ odkázala s tým, že sebavedomá žena má právo rozhodovať o vlastnej ceste aj profesijnom raste.
Vlna kritiky aj posmechu
Jej menovanie vyvolalo rozporuplné reakcie najmä na sociálnych sieťach. Influencerka Marina Danilčuková si neodpustila ironický komentár, keď poukázala na kontrast medzi diplomatickou funkciou a fotografiami modelky.
Podľa nej pôsobí zvláštne, keď sa v jednom profile spája označenie konzulky s prezentáciou modelingu. Kritika sa sústredila práve na verejne dostupné fotografie, ktoré podľa niektorých nezodpovedajú vážnosti diplomatickej funkcie.
Bez nároku na štátne peniaze
Jakimovová zároveň vysvetlila, že jej pozícia nie je financovaná zo štátneho rozpočtu. Všetky aktivity spojené s funkciou si hradí sama spolu so svojou rodinou.
Zároveň zdôraznila svoju podporu Ukrajine a vyzvala verejnosť, aby podporovala ozbrojené sily aj dobrovoľníkov. „Sláva Ukrajine,“ odkázala.
Podpora aj z politických kruhov
Napriek vlne kritiky sa jej zastal bývalý ukrajinský poslanec Boryslav Bereza, ktorý priznal, že menovanie vyvolalo nevôľu, no zároveň ho nepovažuje za zásadný problém.
Život v zahraničí a nečakané stretnutie
Jakimovová pochádza z Odesy a už od roku 2014 žije v Dominikánskej republike, kde bola vydatá za miestneho občana. Okrem toho sa profiluje aj ako odborníčka na softvérové riešenia pre logistické firmy.
Zaujímavosťou je, že v roku 2017 sa stretla aj s britským panovníkom Karolom III, v čase keď bol ešte princom z Walesu. Na stretnutie spomína ako na výnimočný zážitok, ktorý by si kedysi ani nedokázala predstaviť.
Rozhodnutie prišlo z diplomacie
Do funkcie bola vymenovaná začiatkom mesiaca na návrh ukrajinského ministra zahraničných vecí Andria Sybihu.