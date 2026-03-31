Utorok31. marec 2026, meniny má Benjamín, zajtra Hugo

DESIVÉ VIDEO Irán cez AI zverejnil útok na srdce New Yorku! Socha Slobody s hlavou démona padla ako domček z karát

Irán uverejnil video, cez AI, ako vypustil raketu a zničil Sochu Slobody v New Yorku
Irán uverejnil video, cez AI, ako vypustil raketu a zničil Sochu Slobody v New Yorku (Zdroj: X/Shyam/RT)
© Zoznam/lc © Zoznam/lc

TEHERÁN/WASHINGTON – Vojna na Blízkom východe proti Iránu trvá už viac ako mesiac. Po spoločnom leteckom útoku USA a Izraela nasledovala iránska odpoveď v podobe ostreľovania spojencov USA v Perzskom zálive. Okrem toho došlo k zablokovaniu významnej obchodnej trasy, ktorá spôsobila výrazný nárast cien energií v celom západnom svete. Irán najnovšie využil AI a uverejnil video, z ktorého ide mráz po chrbte.

Iránsky režim použil vymoženosti dnešnej umelej inteligencie (AI) a vytvoril video, ako vyzerá odveta pre USA v jeho očiach. Video koluj po sociálnych sieťach a má názov "Jedna pomsta za všetkých!"

Vojna v Iráne aj Jeffrey Epstein 

V prvom slede vidieť vo viacerých záberoch, čo spôsobila vojna v rôznych krajinách sveta. Išlo pritom o spory v celých dejinách ľudstva, do ktorých boli zapojené Spojené štáty. Video prechádza od Indiána ako naturálneho obyvateľa USA, cez japonské Nagasaki a Hirošimu (zhodenie atómových bômb), cez Vietnam, Gazu aj eskaláciu konfliktu v Iráne.

V jednom momente sa objaví aj dievčatko, ktoré stojí pred typickou oblúkovitou stavbou (Epsteinov ostrov). Tá bola spájaná práve so sídlom sexuálneho predátora Jeffreyho Epsteina na Floride. Všetci pozerajú k nebesám a čakajú. Ako psoledný za zjaví zabitý ajatolláh ajatolláh Alí Chameneí. Irán následne vypúšťa raketu. Klip je dlhý necelú minútu. 

Tá letí v oblakoch a začne klesať až pri New Yorku. Následne trafí Sochu Slobody, ktorá je ale na prvý pohľad iná ako v skutočnosti. Na krku má umiestnenú hlavu rohatej postavy Baala, ktorá je spájaná s démonickou interpretáciou starovekých vierovyznaní. Baal stojí v kontraste s uctievaním Alaha. Informuje o tom Wionnews. 

Autorom je iránska štátna televízia IRIB. Video končí sloganom, ktorý je použitý aj pre názov celej ukážky. Zobrazuje to možnú odvetu Iránu pre USA v mene utláčaných národov po celom svete. 

Viac o téme: VideoUtláčanieOdvetaNepriateľUmelá inteligenciaútok USAAIIránSocha SlobodyJedna pomsta za všetkých
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Domáce správy

Zahraničné

Prominenti

Zaujímavosti

Dobré správy

Pomoc, ktorá vám všetko
Pomoc, ktorá vám všetko zjednoduší: Toto je najpoužívanejšie riešenie na Slovensku
hashtag.sk
Zdroj: Getty Images
Toto je na Slovensku novým trendom: Zapája sa doňho aj čoraz viac žien
feminity.sk
Zdroj: Getty Images
Pripravte pre svojich blízkych toto veľkonočné prekvapenie: Poradíme vám, ako na to!
Domáce
Slováci chcú lepšie susedské
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Promo

Ekonomika

Šport

Auto-moto

Kariéra a motivácia

Varenie a recepty

Technológie

Bývanie

Pre kutilov

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

