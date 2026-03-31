DESIVÉ VIDEO Irán cez AI zverejnil útok na srdce New Yorku! Socha Slobody s hlavou démona padla ako domček z karát

TEHERÁN/WASHINGTON – Vojna na Blízkom východe proti Iránu trvá už viac ako mesiac. Po spoločnom leteckom útoku USA a Izraela nasledovala iránska odpoveď v podobe ostreľovania spojencov USA v Perzskom zálive. Okrem toho došlo k zablokovaniu významnej obchodnej trasy, ktorá spôsobila výrazný nárast cien energií v celom západnom svete. Irán najnovšie využil AI a uverejnil video, z ktorého ide mráz po chrbte.
Iránsky režim použil vymoženosti dnešnej umelej inteligencie (AI) a vytvoril video, ako vyzerá odveta pre USA v jeho očiach. Video koluj po sociálnych sieťach a má názov "Jedna pomsta za všetkých!"
Vojna v Iráne aj Jeffrey Epstein
V prvom slede vidieť vo viacerých záberoch, čo spôsobila vojna v rôznych krajinách sveta. Išlo pritom o spory v celých dejinách ľudstva, do ktorých boli zapojené Spojené štáty. Video prechádza od Indiána ako naturálneho obyvateľa USA, cez japonské Nagasaki a Hirošimu (zhodenie atómových bômb), cez Vietnam, Gazu aj eskaláciu konfliktu v Iráne.
V jednom momente sa objaví aj dievčatko, ktoré stojí pred typickou oblúkovitou stavbou (Epsteinov ostrov). Tá bola spájaná práve so sídlom sexuálneho predátora Jeffreyho Epsteina na Floride. Všetci pozerajú k nebesám a čakajú. Ako psoledný za zjaví zabitý ajatolláh ajatolláh Alí Chameneí. Irán následne vypúšťa raketu. Klip je dlhý necelú minútu.
Tá letí v oblakoch a začne klesať až pri New Yorku. Následne trafí Sochu Slobody, ktorá je ale na prvý pohľad iná ako v skutočnosti. Na krku má umiestnenú hlavu rohatej postavy Baala, ktorá je spájaná s démonickou interpretáciou starovekých vierovyznaní. Baal stojí v kontraste s uctievaním Alaha. Informuje o tom Wionnews.
Autorom je iránska štátna televízia IRIB. Video končí sloganom, ktorý je použitý aj pre názov celej ukážky. Zobrazuje to možnú odvetu Iránu pre USA v mene utláčaných národov po celom svete.