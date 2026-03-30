Lacnejšie tankovanie u naších susedov: Ceny benzínu a nafty prudko klesnú!

VARŠAVA - Poľské ministerstvo energetiky v pondelok oznámilo maximálne ceny palív na čerpacích staniciach, ktoré začnú platiť od utorka (31. 3.). Ceny palív výrazne klesnú.
„Na čerpacích staniciach bude od zajtra lacnejšie,“ uviedol na sociálnych sieťach minister energetiky Milosz Motyka. Podľa zverejneného oznámenia bola maximálna cena 95-oktánového benzínu stanovená na 6,16 zlotého za liter s daňou (1,44 eura). Pri benzíne 98 ide o 6,76 zlotého za liter s daňou (1,58 eura). Maximálna cena motorovej nafty bola určená na 7,60 zlotého za liter vrátane dane (1,77 eura).
Ministerstvo pri stanovení cien vychádzalo z platnej legislatívy o zásobách ropy, produktov a bezpečnosti palivového trhu. Opatrenie je súčasťou balíka zameraného na zníženie cien palív, ktorý má priniesť lacnejšie tankovanie na čerpacích staniciach.
Balík opatrení minulý týždeň predstavil premiér Donald Tusk, v zrýchlenom konaní ho schválil Sejm a prezident Karol Nawrocki ho podpísal na palube lietadla počas cesty do USA.