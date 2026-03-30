Česko siaha na štátne rezervy: Vláda požičia 100 tisíc ton ropy a chystá zásahy do cien palív

PRAHA - Česká vláda odhlasovala pôžičku 100.000 ton ropy zo štátnych hmotných rezerv firme PKN Orlen, ktorá v Kralupoch nad Vltavou prevádzkuje rafinériu. Kabinet okrem toho chystá zastropovanie marží predajcov pohonných látok aj zníženie spotrebnej dane z benzínu a nafty. Oznámil to po pondelkovom rokovaní český premiér Andrej Babiš. Informoval o tom server novinky.cz.
„Pôžička platí od 1. apríla do konca mája,“ povedal Babiš. Ropa pre kralupskú rafinériu bude k dispozícii od 1. apríla. Uvedených 100.000 ton ropy zo Správy hmotných rezerv je podľa ministra priemyslu a obchodu Karla Havlíčka určených na to, aby sa zabezpečil stabilný chod rafinérií a dodávky čerpacím staniciam. Ešte pred schôdzkou vlády sa Babiš stretol s predstaviteľmi piatich najväčších dodávateľov na trhu, teda PKN Orlen, MOL, OMV, Shell a EuroOil. Ďalšie rokovania sú naplánované na stredu 1. apríla.
„Predstavili sme im naše názory a myslím si, že ich marže nie sú adekvátne a mali by byť pri nafte 3,50 Kč (0,143 eura) a pri benzíne 2,50 Kč. Znovu sa s nimi stretneme v stredu, budeme pokračovať v rokovaniach a uvidíme, ako na to budú reagovať,“ uviedol premiér. Rozhodnutie o konkrétnom opatrení by mala vláda prijať na ďalšom zasadnutí vo štvrtok (2. 4.). „Budeme rokovať aj o možnosti znížiť spotrebnú daň, zatiaľ sme sa však nerozhodli,“ doplnil.
Podľa Havlíčka je zásadné, aby kroky boli koordinované a v súlade s ostatnými krajinami. „Zajtra v popoludňajších hodinách rokuje mimoriadna európska rada pre energetiku, kde budeme riešiť, akým spôsobom k tomu krajiny pristupujú,“ povedal. Hovorca Úradu pre ochranu hospodárskej súťaže Martin Švanda v pondelok pre novinky povedal, že z čisto konkurenčného hľadiska sú štátne zásahy do trhov nežiadúce. „To sa týka aj možného stropovania marží či cien,“ spresnil. Zákon o cenách však podľa neho poskytuje vláde nástroj, s ktorého pomocou môže v mimoriadnej situácii proti vysokým cenám alebo maržiam zasiahnuť.