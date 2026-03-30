Máte namierené do práce? Na taxík dnes radšej zabudnite, šoféri hromadne vypínajú aplikácie!

BRATISLAVA - Slovenskí vodiči spolupracujúci s populárnou prepravnou platformou Bolt sa rozhodli pre radikálny krok. Pre dlhodobú nespokojnosť s finančným ohodnotením a nastavením systému vyhlásili celoslovenský protest, ktorý môže výrazne skomplikovať dopravu v krajských mestách. Vodiči plánujú hromadné vypínanie aplikácie, čím chcú upozorniť na podľa nich neudržateľné pracovné podmienky.
Nespokojnosť tisícok vodičov vyvrcholila ohlásením celoslovenského protestu, ktorý je naplánovaný na pondelok 30. marca. Organizátori akcie vyzvali svojich kolegov vo všetkých krajských mestách, aby počas celého dňa neprijímali objednávky a nechali aplikáciu Bolt vypnutú. Cieľom tohto kroku je demonštrovať dôležitosť vodičov pre fungovanie digitálnych platforiem a otvoriť diskusiu o zmene pravidiel.
Podľa organizátorov nejde o ojedinelý výkrik jednotlivcov, ale o systémový problém, ktorý pociťujú šoféri po celej krajine. „Desiatky správ, zdieľaní a reakcií ukázali, že problém sa netýka jednotlivcov, ale tisícov vodičov po celom Slovensku. Tento krok vnímame ako začiatok dialógu o férovejších podmienkach,“ uviedol Ľuboslav Kopčák, zastupujúci organizátorov protestu.
Práca na hranici prežitia
Hlavným motorom štrajku sú klesajúce reálne príjmy vodičov. Tí poukazujú na fakt, že hoci odpracujú v priemere 10 až 12 hodín denne, po odpočítaní vysokých provízií pre platformu a nákladov na prevádzku vozidla im ostáva minimálny zisk.
Jeden z vodičov pre Facebook stránku Nekrmte nás odpadom otvorene popísal realitu v uliciach: „Z každej jazdy si aplikácia zoberie nemalú časť. Do toho si my platíme benzín, opravy auta, poistenie… a keď to všetko spočítate, veľakrát robíme „na nulu“. Problémom sú aj ceny jázd. Niekedy sú tak nízke, že sa ani neoplatí vyraziť. Stojíte v zápche, čakáte na zákazníka, ale za ten čas vám nikto nič nezaplatí. Platí sa hlavne za kilometre, nie za čas.“
Otvorený list vláde
Vodiči už sformulovali aj konkrétne návrhy, ktoré adresujú nielen vedeniu platformy, ale v otvorenom liste aj vláde Slovenskej republiky. Žiadajú zásadnú úpravu legislatívy, ktorá by do odvetvia vrátila poriadok a stabilitu.
Žiadajú opäť zaviesť skúšky na získanie preukazu vodiča taxislužby a ich pravidelnú obnovu každých päť rokov, ako aj reguláciu maximálnej provízie digitálnych platforiem, napríklad jej zastropovanie na úrovni 17 % či zavedenie žltých evidenčných čísel pre vozidlá taxislužby podobne ako v Maďarsku.
Navrhujú aj minimálnu sadzbu za jazdu 1,20 eura na kilometer, minimálne jazdné päť eur, zohľadnenie času prepravy, nielen vzdialenosti, pričom cena jazdy má reflektovať aj čas strávený v premávke, napríklad v dopravnej zápche. Žiadajú príplatok 50 % za jazdu v noci a 100 % počas sviatkov.
Vodič by mal mať podľa otvoreného listu právo odmietnuť zákazníka, ak hrozí poškodenie majetku, ohrozenie zdravia alebo neprimerané správanie, bez rizika sankcie zo strany platformy. Regulácia pôsobenia taxislužieb podľa regiónu by zas mala zabrániť nekontrolovanému presunu vodičov medzi mestami počas podujatí a narušeniu lokálneho trhu.