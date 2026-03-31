Bláznovstvá, ktoré spustila ropná kríza: Žena si na pumpe tankovala do obyčajných plastových tašiek!

LONDÝN - Po útoku na Irán nastala pre globálnu ekonomiku hotová pohroma a odštartovala sa kapitola s názvom "ropná kríza". Na nedostatok paliva, respektíve jeho cenu na čerpačkách, reagujú ľudia rôzne. Niektorí prepadajú panike, no nájdu sa aj takí, ktorí si vyslovene koledujú o katastrofu. Príkladom je aj žena z Veľkej Británie, ktorá si tankovala palivo surovo do plastových tašiel a dávala ich do kufra svojho hečbeku.
Video sa začalo vo veľkom šíriť po sociálnych sieťach a dá sa len predpokladať, že spomínaná vodička takto reagovala len na nárast cien pohonných hmôt, respektíve ich blížiaci sa nedostatok. Na záberoch však dochádza k momentu, kedy si žena vkladá oranžové plastové tašky do kufra. Už len fakt, že ich tankovala do tašiek je viac ako zarážajúci, ale ich uskladňovanie v kufri počas jazdy je hotový recept na katastrofu.
Žena už na niektorých portáloch dostala prívlastok "sebecká". Ozvala sa aj autorka videa, ktorá ženu pri bizarnom tankovaní prichytila. "Toto je jednoducho sebecké. Len sa na ňu pozrite... absolútne zúfalstvo. Palivo nám nedôjde, moja milá," napísala žena, ktorá video zverejnila. Žena na záberoch však podľa zahraničnej tlače nie je jedinou a predstavuje len zlomok z mnohých Britov, ktorí panikária.
Skladovať veľké množstvo paliva je pritom nielen nepraktické a potenciálne nebezpečné, ale časom aj zbytočne. Palivo, ktoré nie je v aktívnej prevádzke v nádrži a len tak "stojí" v garáži či na inom mieste stráca po mesiacoch na hodnote a jeho kvalita klesá.