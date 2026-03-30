Orbán obvinil Ukrajinu: Chce ovplyvniť voľby v Maďarsku a vytvoriť proukrajinskú vládu!

BUDAPEŠŤ - Maďarský premiér Viktor Orbán v prejave na predvolebnom zhromaždení v meste Békéscsaba obvinil Ukrajinu, že sa snaží ovplyvniť voľby v Maďarsku a vytvoriť v Budapešti proukrajinskú vládu. Informovala o tom dnes agentúra MTI. Líder opozičnej strany Tisza Péter Magyar už pred niekoľkými týždňami vzniesol na jednom z mítingov obvinenie, že v Maďarsku pôsobia agenti ruskej vojenskej rozviedky GRU, ktorí sa snažia ovplyvniť výsledok volieb v Orbánov prospech. Parlamentné voľby sa konajú 12. apríla a prieskumy doteraz mierne favorizujú stranu Tisza.
"Ukrajinci sa snažia v Maďarsku vytvoriť proukrajinskú vládu pomocou peňazí, ropnej blokády a špiónov," vyhlásil dnes Orbán. Varoval tiež, že európska pôžička Ukrajine, za ktorú ručia členské štáty EÚ, nebude nikdy splatená a bude zaťažovať budúce generácie. Vládu svojej strany Fidesz označil za národnú vládu, prípadnú vládu strany Tisza potom označil za bábku Kyjeva.
Vzťahy medzi Kyjevom a Budapešťou sa ešte viac vyhrotili po prerušení dodávok ruskej ropy ropovodom Družba. Kyjev tvrdí, že ropovod poškodil ruský útok, zatiaľ čo Budapešť obviňuje ukrajinské vedenie z prieťahov a zo snahy ovplyvniť v Maďarsku voľby. Maďarsko podľa Orbána zostáva jedinou otvorene protivojnovou krajinou v Európe, pričom sa k nemu pomaly pridáva aj Slovensko. "Každý Európan unavený vojnou nám fandí," povedal. Maďarské úrady začiatkom marca zadržali sedem ukrajinských pracovníkov štátnej banky Oščadbank, ktorí prevážali hotovosť a zlato z Rakúska. Podľa úradov boli podozriví z prania špinavých peňazí.
Trump mu vyjadril podporu
Americký list The Washington Post s odvolaním sa na nemenovanú európsku tajnú službu na konci minulého týždňa napísal, že ruská civilná rozviedka SVR v snahe pomôcť Orbánovi a zvrátiť situáciu navrhla usporiadať fingovaný pokus o atentát na predsedu vlády, ktorý by zvýšil premiérovu podporu. Maďarská vláda to označila za klamstvá a proukrajinskú propagandu, napísal server Telex.
Americký prezident Donald Trump pred niekoľkými dňami podporil vo voľbách Orbána. Na svojej sieti Truth Social vyzval obyvateľov Maďarska, aby premiérovej strane dali hlas. Orbána označil za silného lídra, bojovníka, víťaza a za svojho priateľa. Podporiť Orbána tiež osobne príde americký viceprezident J. D. Vance, ktorý medzi 7. a 8. aprílom navštívi Maďarsko.
Fico politiku Orbána ocenil
Slovenský premiér Robert Fico pred niekoľkými dňami politiku maďarského premiéra ocenil. Povedal tiež, že v prípade víťazstva opozičnej strany Tisza v nadchádzajúcich voľbách v Maďarsku očakáva zhoršenie vzťahov medzi Bratislavou a Budapešťou. Fico tiež uviedol, že očakáva spochybňovanie výsledkov volieb, ak vyhrá Orbánova strana Fidesz.
Pre Orbána to budú kľúčové voľby, v ktorých mu podľa predvolebných prieskumov hrozí, že ho na čele vlády po 16 rokoch vystrieda šéf opozičnej strany Tisza Péter Magyar. Vo vyhrotenej volebnej kampani označuje Fidesz stranu Tisza za proukrajinskú a varuje, že len víťazstvo súčasného premiéra Orbána zabezpečí, aby Maďarsko nebolo zatiahnuté do vojny. Tisza naopak sľubuje politický obrat, proeurópsky postoj a zmenu pomerov v justícii či médiách, ktoré sú podľa tvrdení opozície pod kontrolou Fideszu.