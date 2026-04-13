MIMORIADNY ONLINE Koniec veľkonočného prímeria: Zelenskyj a Moskva sa obviňujú z tisícov porušení

KYJEV - Skončilo sa prímerie medzi Ruskom a Ukrajinou, ktoré platilo počas pravoslávnych Veľkonočných sviatkov. Začalo sa v sobotu 11. apríla o 16.00 h moskovského času (15.00 h SELČ) a vypršalo o polnoci 12. apríla (23.00 h SELČ). Počas jeho trvania sa obe strany navzájom obviňovali z útokov, informuje o tom agentúra AFP. Situáciu na Ukrajine sledujeme online.
6:28 Ruské sily údajne zabili troch neozbrojených vojakov pomocou dronov FPV, pričom si neuvedomili, že evakuovaní boli zajatí ruskí vojaci.
Skončilo sa dočasné prímerie medzi Ukrajinou a Ruskom
V nedeľu k 21.00 h SELČ bolo „zaznamenaných 7696 porušení (prímeria) nepriateľom“, uviedla ukrajinská armáda na platforme Facebook. Rusko do istej miery dodržiavalo prímerie, no podnikalo aj „bojové operácie v určitých sektoroch a použilo drony“, ozrejmila.
Ruské ministerstvo obrany obvinilo Kyjev z takmer 2000 prípadov porušenia prímeria. „Medzi 16.00 h moskovského času (15.00 h SELČ) 11. apríla a 8.00 h (7.00 h SELČ) 12. apríla bolo zaznamenaných celkovo 1971 porušení prímeria zo strany jednotiek ukrajinských ozbrojených síl,“ uviedlo ministerstvo prostredníctvom štátom podporovanej platformy Max. Moskva obvinila ukrajinskú armádu z „troch nočných útokov“ na ruské pozície a tiež zo „štyroch pokusov o postup“ pozdĺž frontovej línie. Všetky pokusy údajne zmarila.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotňajšom prejave vyzval na predĺženie prímeria a uviedol, že Ukrajina tento návrh už predložila Rusku. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v nedeľu však odmietol akékoľvek predĺženie, pokiaľ ukrajinský líder neprijme „dobre známe“ podmienky Ruska. „Kým Zelenskyj nenaberie odvahu prevziať túto zodpovednosť, špeciálna vojenská operácia bude pokračovať aj po skončení prímeria,“ dodal.