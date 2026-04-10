MIMORIADNY ONLINE Putin vyhlásil veľkonočné prímerie: Kyjev zvažuje rovnaký krok

MOSKVA - Ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil na pravoslávnej Veľkej noci prímerie na Ukrajine. Pokoj zbraní bude platiť v sobotu 11. apríla od 16.00 h moskovského času (15.00 h SELČ) a v nedeľu 12. apríla po celý deň, uviedla agentúra TASS. Ruská armáda podľa Kremľa po túto dobu zastaví bojové akcie, bude ale pripravená čeliť prípadným ukrajinským úderom a "provokáciám". Ukrajina od februára 2022 vzdoruje ruskej invázii. Situáciu sledujeme online.
Ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil na pravoslávnej Veľkej noci prímerie na Ukrajine. Pokoj zbraní bude platiť v sobotu 11. apríla od 16.00 h moskovského času (15.00 h SELČ) a v nedeľu 12. apríla po celý deň, uviedla agentúra TASS. Ruská armáda podľa Kremľa po túto dobu zastaví bojové akcie, bude ale pripravená čeliť prípadným ukrajinským úderom a "provokáciám". Ukrajina od februára 2022 vzdoruje ruskej invázii.
Vyhlásenie Kremľa, z ktorého TASS citoval, uvádza, že ruský minister obrany Andrej Belousov a náčelník ruského generálneho štábu Valerij Gerasimov dostali pokyn, aby v uvedenom období vo všetkých smeroch zastavili bojové akcie.
Agentúra Reuters uviedla, že krok Moskvy prichádza krátko po tom, ako ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj navrhol Rusku prostredníctvom Spojených štátov počas pravoslávnych veľkonočných sviatkov prímerie, prípadne pozastavenie vzájomných útokov na energetický sektor. USA sa snažia medzi Ruskom a Ukrajinou sprostredkovať mierovú dohodu, zatiaľ ale prelom nenastal.
Zelenskyj veľkonočné prímerie navrhol Moskve už na konci marca. Rusko to vtedy odmietlo s tým, že Kyjev ponuku neformuloval jasne a že Kremeľ uprednostňuje komplexnú mierovú dohodu. Naposledy Putin vyhlásil prímerie počas vlaňajších pravoslávnych Veľkej noci. Obe strany sa ale vtedy vzájomne obviňovali z porušovania pokoja zbraní. Katolíci a väčšina protestantov tento rok oslavovali Kristovo vzkriesenie 5. apríla, zatiaľ čo pravoslávni veriaci tak urobia v nedeľu 12. apríla.
Na vyhlásenie veľkonočného prímeria budeme recipročne reagovať, uviedol Zelenskyj
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok večer na sociálnej sieti X uviedol, že Ukrajina je pripravená recipročne reagovať na vyhlásenie prímeria počas pravoslávnych veľkonočných sviatkov, ktoré krátko predtým nariadil ruský prezident Vladimir Putin.
„Ukrajina opakovane vyhlásila, že sme pripravení na recipročné kroky. Navrhli sme prímerie počas tohtoročných veľkonočných sviatkov a v tomto duchu budeme konať. Ľudia potrebujú Veľkú noc bez hrozieb a skutočný posun smerom k mieru, a Rusko má šancu, aby sa po Veľkej noci k útokom nevrátilo,“ deklaroval ukrajinský prezident.