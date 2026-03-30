Ďalší šokujúci plán Trumpa: USA by sa mohli zmocniť iránskeho ostrova Charg!

WASHINGTON - Spojené štáty by sa mohli zmocniť iránskeho ostrova Charg. V rozhovore s listom Financial Times zverejneným v noci na dnes to vyhlásil americký prezident Donald Trump. Ostrov, ktorý leží asi 25 kilometrov od iránskej pevniny, slúži ako exportný terminál pre 90 percent vývozu ropy z islamskej republiky.
USA spoločne s Izraelom zaútočili na konci februára na Irán s deklarovaným cieľom zabrániť Teheránu získať jadrové zbrane. Konflikt viedol k výraznému zdraženiu ropy, keďže iránske protiúdery prakticky zablokovali Hormuzský prieliv, ktorý leží na kľúčovej trase pre export ropy z Perzského zálivu.
Podľa Trumpa ale Irán umožnil ropným tankerom pod pakistanskou vlajkou úžinou preplávať. "Umožnil nám preplávať s 20 veľkými loďami s ropou cez Hormuzský prieliv, a to počnúc zajtrajším ránom (dnes SELČ)," citovala Trumpa agentúra Reuters. Spojené štáty a Izrael začali 28. februára útok na Irán. Teherán a jeho spojenci v odvete začali dronmi, raketami a strelami útočiť na Izrael a arabské štáty v regióne, ktoré hostia americké vojenské základne.