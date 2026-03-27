Trump sa poriadne zľakol: Najnovší plán Izraela v Iráne sa mu nepáči! Je to príliš riskantné

WASHINGTON - Napätie medzi USA a Izraelom rastie kvôli prístupu k Iránu. Donald Trump odmietol výzvu na pouličné protesty a varoval pred krvavými následkami.
Spor o Irán: Trump brzdí Netanjahuove plány
Americký prezident Donald Trump sa dostal do ostrého názorového konfliktu s izraelským premiérom Benjamin Netanjahu. Dôvodom je návrh, ktorý by mohol zásadne vyhrotiť situáciu v Iráne.
Netanjahu presadzoval, aby Spojené štáty spolu s Izraelom otvorene vyzvali iránskych občanov na protesty proti tamojšiemu režimu. Trump však takýto krok považuje za nebezpečný a v aktuálnom kontexte aj nezodpovedný.
„Prečo by sme ich mali posielať na smrť“
Podľa informácií, ktoré zverejnil portál Axios s odvolaním sa na dvoch amerických predstaviteľov, Trump počas minulého týždňa návrh rázne odmietol.
Svoje obavy vyjadril aj priamo v rozhovore s Netanjahuom. „Prečo by sme mali ľudí nabádať, aby vyšli do ulíc, keď ich tam môžu postrieľať,“ citoval jeho slová zdroj oboznámený s telefonátom.
Trump tak jasne naznačil, že v tejto fáze konfliktu považuje podobnú stratégiu za príliš riskantnú.
Obrat v rétorike Bieleho domu
Zaujímavé je, že ešte krátko po spoločných americko-izraelských útokoch na Irán Trump hovoril o možnosti, že iránski občania by mohli po skončení operácií prevziať kontrolu nad krajinou.
Postupom času však svoju rétoriku zmiernil a dnes je v otázke zmeny režimu výrazne opatrnejší.
Podľa amerických predstaviteľov Trump nevníma pád iránskeho režimu ako primárny cieľ, ale skôr ako možný vedľajší efekt vojenských operácií.
Izrael chce povstanie, USA váhajú
Na rozdiel od Washingtonu izraelská vláda považuje vyvolanie vnútorného odporu v Iráne za jednu z kľúčových stratégií konfliktu.
Rozdielne pohľady tak odhaľujú napätie medzi spojencami, ktorí síce spolupracujú vojensky, no v politickej taktike sa rozchádzajú.
Trump opäť pritvrdil
Napriek opatrnosti však Trump úplne nevylučuje scenár protestov. Podľa BBC v utorok večer varoval iránske vedenie, že nespokojnosť obyvateľov môže prerásť do protestov, ak Irán nebude ochotný spolupracovať.
„Irán veľmi chce uzavrieť dohodu, len sa to bojí priznať. Vie totiž, že by ich vlastný ľud mohol zabiť,“ vyhlásil Trump.
Zároveň naznačil, že iránski predstavitelia čelia hrozbám nielen zvnútra, ale aj zo strany Spojených štátov.
Irán odmieta tlak
Teherán dlhodobo popiera, že by viedol priame rokovania s USA o prímerí alebo že by o nich vôbec uvažoval. Na návrh Trumpovho mierového plánu reagoval vlastnou iniciatívou – predložil päť podmienok, za ktorých by bol ochotný konflikt ukončiť.