Trump nemá žiadny problém s tým, aby ruský tanker priviezol na Kubu ropu

WASHINGTON - Prezident USA Donald Trump v nedeľu večer uviedol, že nemá „žiadny problém“ s tým, aby ruský ropný tanker pri pobreží Kuby doručil pomoc ostrovu, ktorý je zasiahnutý americkou blokádou. „Nemáme nič proti tomu, aby niekto priviezol náklad, lebo ho potrebujú... musia prežiť,“ povedal Trump novinárom počas letu na palube Air Force One, informuje agentúra AP.
Na otázku, či je pravdivá správa denníka The New York Times, že tankeru bude umožnené doraziť na Kubu, Trump odpovedal: „Povedal som im, že ak chce nejaká krajina teraz poslať ropu na Kubu, nemám s tým problém – či už je to Rusko alebo ktorákoľvek iná“. Z údajov aplikácie na sledovanie lodnej dopravy Marine Traffic sa ruský tanker Anatolij Kolodkin s približne 730.000 barelmi ropy nachádza pri východnom cípe karibského ostrova a do utorka by mal doraziť do mesta Matanzas. Novinári kubánskych štátnych médií tiež uviedli, že loď by mala zakotviť, aj keď predstavitelia štátu nereagovali na ich žiadosť o reakciu.
Kuba je dlhodobo súčasťou geopolitického súperenia medzi USA a Ruskom. Trump v nedeľu odmietol, že by umožnenie príchodu tankera pomohlo ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi. „Nepomôže mu to. Príde o jeden náklad ropy, to je všetko. Ak to chce urobiť, a ak to chcú robiť aj iné krajiny, veľmi mi to neprekáža,“ povedal. „Kuba je na dne. Má zlý režim, veľmi zlých a skorumpovaných lídrov, a či dostanú jednu loď ropy alebo nie, na tom nič nemení,“ dodal šéf Bieleho domu.
Išlo o prvú dodávku od januára
Ako pripomenula agentúra AFP, od januára by išlo o prvú dodávku ropy ostrovu, ktorá by priniesla aspoň dočasnú úľavu krajine s 9,6 miliónmi obyvateľov, sužovanej prehlbujúcou sa energetickou a hospodárskou krízou. Karibský štát totiž prišiel o svojho hlavného regionálneho spojenca a dodávateľa ropy, keď americké sily zajali venezuelského lídra Nicolása Madura.
Prezident Trump následne pohrozil zavedením ciel voči akejkoľvek krajine, ktorá by Kube dodávala ropu, a naznačil, že by mohol ostrov „prevziať“. V piatok svoje hrozby zopakoval, keď vyhlásil, že „Kuba je ďalšia na rade“. Keď ropa z ruského tankera dorazí na Kubu, jej spracovanie potrvá približne 15 až 20 dní, a ďalších 5 až 10 dní zaberie distribúcia rafinovaných produktov, uviedol Jorge Piňón, expert na kubánsky energetický sektor z Texaskej univerzity v Austine. Z dodávky suroviny by sa mohlo vyrobiť približne 250.000 barelov nafty, čo by pokrylo spotrebu krajiny na necelé dva týždne. Vláda sa podľa odborníka bude musieť rozhodnúť, či palivo použije do záložných elektrických generátorov, alebo do autobusov, traktorov a vlakov potrebných na udržanie ekonomiky krajiny v chode.