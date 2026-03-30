MIMORIADNY ONLINE Šéf zbrojárskeho giganta pobúril svet: Ukrajinských výrobcov prirovnal ku gazdinkám!

KYJEV/BERLÍN - Nemecký zbrojársky gigant Rheinmetall sa v nedeľu snažil upokojiť rozruch, ktorý vyvolal jeho generálny riaditeľ, keď prirovnal ukrajinské továrne vyrábajúce drony ku „gazdinkám“, ktoré vyrábajú zbrane vo svojich kuchyniach. Informuje o tom agentúra AFP.
8:24 Jeden človek zomrel a osem utrpelo zranenia pri nálete ukrajinských dronov na mesto Taganrog v juhoruskej Rostovskej oblasti, informoval gubernátor Jurij Sljusar na telegrame. Podľa obyvateľov mesta na brehoch Azovského mora išlo o najväčší útok na Taganrog od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Napísal to telegramový kanál Astra. Ukrajina, ktorej sa ruská agresia bráni od februára 2022, hlási ruský dronový útok na Černihiv.
Slová vyvolali ostrú reakciu
V rozhovore pre americký magazín The Atlantic, publikovanom v piatok, dostal Armin Papperger otázku o vývoji dronovej technológie na Ukrajine, ktorá je považovaná za kľúčovú pri obrane krajiny vo vojne s Ruskom. „Je to ako hrať sa s Legom,“ povedal o bezpilotných strojoch a hlavných ukrajinských výrobcov prirovnal ku „gazdinkám“. „Majú 3D tlačiarne v kuchyni a vyrábajú diely pre drony,“ dodal s poznámkou, že „to nie je inovácia“.
Tieto slová vyvolali ostrú reakciu Oleksandra Kamyšina, poradcu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý na platforme X upozornil na úspechy ukrajinských dronov v boji proti ruským tankom. Kamyšin uviedol, že pri návštevách zbrojárskych tovární videl „ukrajinské ženy pracovať rovnako ako mužov, často dokonca rovnako zdatne“. „Sú skvelé gazdinky, no musia tvrdo pracovať vo vojenských továrňach,“ povedal a zároveň adresoval Rheinmetallu, že si „zaslúžia úctu“.
Situáciu sa snažil napraviť
V nedeľu sa Rheinmetall snažil túto situáciu napraviť reakciou na sociálnej sieti X. „Máme najväčší rešpekt k obrovskému úsiliu ukrajinského ľudu pri obrane,“ uviedla spoločnosť a dodala, že „každá žena a muž na Ukrajine k tomu nesmierne prispievajú“. „Je to predovšetkým zásluha Ukrajiny, že bojuje vysoko efektívne aj s obmedzenými zdrojmi,“ pokračovala firma v príspevku.
Rheinmetall zažil prudký rozmach po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022, ktorá vyvolala v Európe vlnu zbrojenia. Spoločnosť profitovala najmä zo zvýšených výdavkov na obranu v Nemecku, keď kancelár Friedrich Merz prisľúbil premeniť Bundeswehr na najväčšiu konvenčnú armádu v Európe.