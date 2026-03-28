Ukrajine hrozí KOLAPS! Peniaze na obranu má už len na pár mesiacov, obáva sa najhoršieho

KYJEV - Ukrajine hrozí, že jej do dvoch mesiacov dojdú peniaze na financovanie obrany pred ruskou vojenskou agresiou. V súčasnosti má Kyjev peniaze na krytie nákladov iba do júna, plynie podľa agentúry Bloomberg z odhadov domácich i zahraničných činiteľov, ktorí si kvôli citlivosti informácií neželali byť menovaní.
Finančnú situáciu Ukrajiny komplikuje viacero faktorov. Patrí medzi ne najmä blokovanie pôžičky od Európskej únie v hodnote 90 miliárd eur Maďarskom, nezhody okolo najnovšieho úverového programu Medzinárodného menového fondu (MMF) aj problémy okolo nákupov amerických zbraní financovaných členskými štátmi NATO.
Guvernér ukrajinskej centrálnej banky Andrij Pyšnyj agentúre Bloomberg oznámil, že ak včas nedorazí potrebné finančné prostriedky zo zahraničia, bude musieť jeho inštitúcia v krajnom prípade obnoviť priame požičiavanie peňazí ministerstvu financií. Tieto peniaze by sa potom použili na hradenie platov vojakov a ďalších nevyhnutných výdavkov.
Vojna na Blízkom východe mení hru
Problémy Ukrajiny ohľadom financovania obrany prichádzajú v čase, keď ruský rozpočet ťaží z rastu cien ropy, ktorý je dôsledkom konfliktu na Blízkom východe. Ten koncom februára odštartovali americko-izraelské útoky na Irán. Konflikt navyše odčerpáva vojenské zdroje Spojených štátov aj pozornosť amerického prezidenta Donalda Trumpa, čo odsúva do úzadia diplomatické snahy o dosiahnutie mieru na Ukrajine, píše Bloomberg. Spojené štáty po Trumpovom návrate do Bieleho domu na začiatku minulého roka prakticky ukončili priamu pomoc Kyjevu. Ponechali tak platby za zbrane aj finančnú podporu Kyjeva na bedrách Európy.
Európska únia vlani v decembri schválila, že Ukrajine požičia 90 miliárd eur, Maďarsko však následne túto pôžičku zablokovalo. Prvé peniaze z pôžičky mali doraziť na Ukrajinu v apríli, maďarský premiér Viktor Orbán však plánuje pôžičku blokovať, kým Ukrajina neobnoví tranzit ruskej ropy ropovodom Družba. Osud pôžičky zrejme zostane ďalej neistý minimálne do parlamentných volieb v Maďarsku, ktoré sú plánované na 12. apríla, píše Bloomberg. Predvolebné prieskumy naznačujú, že Orbánovu nacionalisticko-konzervatívnu stranu Fidesz by mohla poraziť opozičná Tisza pod vedením Pétera Magyara.
Ukrajina hľadá alternatívu k pôžičke
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok na sieti Telegram v súvislosti so zablokovanou pôžičkou od EÚ uviedol, že jeho krajina dúfa v "alternatívu, ktorá by Ukrajine umožnila prístup k týmto finančným prostriedkom". Dodal, že v opačnom prípade bude ukrajinská armáda čeliť nedostatku financií. Varoval, že nedostatok financií by zasiahol aj výrobu dronov a nákupy systémov protivzdušnej obrany.
Kyjev má teraz navyše problémy s plnením podmienok štvorročného úverového programu v objeme 8,1 miliardy dolárov, ktorý Ukrajine vo februári schválil MMF. Ukrajinský parlament stále neschválil zmeny daňových zákonov, ktoré sú podmienkou na uvoľnenie ďalších peňazí z programu. Ukrajina zatiaľ z tohto programu dostala 1,5 miliardy dolárov.
Chýbajú miliardy na obranu aj pomoc
Situáciu Ukrajiny komplikuje aj silnejúca neochota niektorých členských štátov prispievať na nákupy amerických zbraní pre Ukrajinu. Kyjev odhadol, že na tieto nákupy bude tento rok potrebovať 15 miliárd dolárov. Ukrajina bude podľa odhadov ukrajinských daňových úradov tento rok potrebovať zahraničnú pomoc v celkovom objeme 52 miliárd dolárov.
Predseda finančného výboru ukrajinského parlamentu Danylo Hetmancev minulý mesiac v rozhovore s magazínom Forbes uviedol, že v prípade pokračujúcich problémov s financovaním by mohla Ukrajina už v apríli čeliť "finančnej tragédii".