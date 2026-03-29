Katarská televízia AI-Arabí tvrdí, že jej kanceláriu v Iráne zasiahli Izraelčania

TEHERÁN - Kancelária katarskej televízie Al-Arabí (Al Araby) dnes v Teheráne zasiahla strela, píše agentúra AFP alebo server BBC. Okrem budovy, v ktorej kancelária sídli, boli poničené aj okolité domy. Podľa televízie išlo o izraelskú strelu. Izrael sa k incidentu zatiaľ nevyjadril.
Zábery z vnútra kancelárie zachytávajú rozbité okná a črepy a úlomky na zemi. Vonkajšie zábery potom ukazujú, že tiež susedné budovy boli poškodené a na uliciach sú sutiny, píše AFP.
Súčasná vojna na Blízkom východe sa začala 28. februára vzdušnými údermi Izraela a Spojených štátov na Irán. Ten v odvete zacieli na americké a izraelské ciele v regióne, konflikt sa ale rozširuje kvôli zapojeniu iránskych spojencov v Libanone, Iraku a Jemene, ktorí vykonávajú útoky v solidarite s Teheránom. Iránske revolučné gardy tiež blokujú Hormuzský prieliv, kadiaľ za normálnej situácie putuje tankery zhruba pätina svetovej produkcie ropy a približne tretina skvapalneného zemného plynu (LNG).