Trump má na stole radikálny plán: Zvažuje pozemnú operáciu v Iráne! TOTO chce získať

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump zvažuje pozemnú vojenskú operáciu v Iráne s cieľom zaistiť približne 400 kilogramov vysoko obohateného uránu, uviedol denník Wall Street Journal (WSJ). Píše o tom agentúra DPA.
WSJ v nedeľu citoval vyjadrenia amerických predstaviteľov, podľa ktorých Trump v súčasnosti zvažuje riziká pozemnej operácie pre vojenské jednotky. Denník tvrdí, že prezident je otvorený takejto operácii, keďže by mu pomohla pri dosahovaní jeho ústredného cieľa - zabrániť Iránu vo výrobe jadrovej zbrane. Teherán tieto snahy popiera.
Išlo by však o zložitú a riskantnú operáciu, ktorú by americké ozbrojené sily pravdepodobne museli v krajine vykonávať niekoľko dní, pripomenula DPA.
Pred tým, ako Spojené štáty spoločne s Izraelom podnikli vlani v júni v rámci 12-dňovej vojny vzdušné útoky na iránske jadrové zariadenia, Irán vlastnil vyše 400 kilogramov uránu obohateného na 60 percent, uviedla Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE). Na výrobu jadrovej zbrane je však potrebných viac ako 90 percent. Ak by sa podarilo Teheránu dostať na túto úroveň, podľa inšpektorov MAAE by dokázal vyrobiť desať bômb.