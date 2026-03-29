Nečakaná zmena na letiskách: Jedna bežná vec môže spôsobiť odmietnutie batožiny

HANNOVER - Zabalená batožina v plastovej fólii patrí na letiskách k bežnému obrazu. Táto prax sa však čoskoro stane minulosťou – Európska únia ju plánuje zakázať v rámci boja proti jednorazovým plastom.
Mnohí cestujúci si pred odletom nechávajú kufre zabaliť do plastovej fólie, aby ich ochránili pred poškodením či otvorením. Táto bežná služba na letiskách však môže už o pár rokov skončiť. Európska únia pripravuje reguláciu, ktorá má postupne zakázať jednorazové plastové obaly, vrátane tých na batožinu, píše portál Nordbayern.
Podľa Európskej únie sa jednorazové plasty takmer nerecyklujú, produkujú obrovské množstvo odpadu a výrazne zaťažujú životné prostredie. Nové pravidlá počítajú s tým, že do roku 2030 musí byť takmer všetko balenie v EÚ recyklovateľné – s len niekoľkými výnimkami. Netýka sa to len letísk. Zmeniť sa má aj balenie potravín v obchodoch či jednorazové obaly v reštauráciách. Plastové vrecká, fólie na ovocí či malé jednorazové balenia kečupu majú postupne zmiznúť z trhu. Cieľom je, aby EÚ do roku 2040 znížila množstvo obalového odpadu o 15 %.
Niektoré letiská už konajú
Niektoré európske letiská sa na zmeny pripravujú už teraz. Letisko v Hannoveri napríklad cestujúcich upozorňuje, že kufre by sa už nemali baliť do plastovej fólie. Sprísnené podmienky zaviedlo tiež letisko v Bruseli, ktoré odbaví už len batožinu zabalenú v certifikovaných fóliách od schváleného dodávateľa. V opačnom prípade môže byť preprava batožiny zamietnutá.
Cestujúci však o ochranu batožiny neprídu. Existujú alternatívy, ako sú napríkad TSA zámky. To znamená, že kufor sa dá uzamknúť kódom, pričom bezpečnostné zložky ho môžu v prípade potreby otvoriť univerzálnym kľúčom. Do uváhy prichádzajú aj opakovane použiteľné obaly a návleky, ktoré chránia kufor pred poškriabaním a nečistotami.