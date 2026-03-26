VAROVANIE matky: Deti VŽDY pred odletom skontrolujte, mňa táto chyba stála 3 000 dolárov!

SINGAPUR – Dovolenka s deťmi je takmer vždy plná prekvapení. Rodina zo Singapuru začala mať komplikácie už pred odletom na letisku. Napokon ešte ani nevzlietli a rodičia už mali o 3 000 dolárov menej. Problémom bola príručná batožina ich syna.
Letecká doprava je najbezpečnejšou formou presunu na dlhšie trasy. Od toho sa odvíjajú ja rôzne bezpečnostné opatrenia, za ktorých porušenie hrozia vysoké pokuty. Na vlastnej koži sa o tom presvedčila matka dvoch detí zo Singapuru. Jedna nepozornosť ju stála niekoľko tisíc dolárov.
Problémy pri bezpečnostnej kontrole
Pre letiskovú batožinu platia rôzne striktné pravidlá. Matka dvoch detí (Sharon Tangová nie je pravé meno) sa o tom presvedčila na letisku Changi v Singapure. V príbehu malo byť na jej žiadosť použité vymyslené meno. Ako informuje Newsweek, pred odletom do Číny zabudla skontrolovať synovi batožinu. Ukázalo sa to ako veľký problém.
Rozhodla sa podeliť s inými rodičmi a varovať ich, aby vždy skontrolovali nielen svoju, ale aj batožinu svojich detí. V opačnom prípade sa môžu ocitnúť v podobnej situácii.
Syn si pribalil hračkársku pištoľ
Na letisko Changi dorazila rodina včas. Pri bezpečnostnej kontrole ale nastali komplikácie. Keď ich batožina prechádzala skenerom, ukázalo sa, že v jednom z kufrov sa nachádza nepovolený predmet. Jeden zo synov si vložil do batožiny hračkársku pištoľ.
"Náš syn sa na dovolenku veľmi tešil. Mali sme mu dôkladnejšie skontrolovať batožinu. S manželom sme si plne vedomí, že bezpečnostné pravidlá na letisku sú prísne, ale vôbec nám nenapadlo, že s detskou hračkou môžu byť také problémy. Na druhej strane sme si plne vedomí, že to bola naša chyba," hovorí Tangová.
Hrali o čas
Rodičia teda navrhli, že sa hračky bez problémov zbavia, no podľa pravidiel bolo potrebné povolenie od polície. Prešlo zhruba 20 minút, no nikto neprišiel. Keď muži zákona dorazili, rodine zostávali 3 minúty do odletu.
"Aj vtedy museli dodržiavať bezpečnostné opatrenia. Boli sme si vedomí toho, že si len vykonávajú svoju prácu, ale prosili sme ich, aby kontrolu urýchlili. Lietadlo kvôli nám ešte chvíľu počkalo, ale napokon sme to nestihli," dodala.
Rodina si napokon musela rezervovať ďalší let. Stálo ich to 3 000 dolárov, ktoré mali pripravené už na dovolenku. "Syn bol z toho celého rozrušený. Mrzelo ho, že sme kvôli nemu zmeškali let. Všetko sme mu ale vysvetlili a upozornili ho, že na letiskách sú prísne pravidlá a do batožiny si nemôže zabaliť čokoľvek. Z ničoho sme ho ale neobvinili," priblížila Tangová.
Na záver ešte dodala, že jej príbeh bude výstrahou pre druhých rodičov, ktorí nekontrolujú svoje malé deti pri každej príležitosti. V takýchto situáciách radí radšej aj dvakrát skontrolovať všetku batožinu.