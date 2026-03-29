RISKANTNÁ jazda a úplný chaos! Vodič vyšiel z budovy polície a autom sa dal na útek! Naháňačka skončila haváriou

PARTIZÁNSKE - Útek pred políciou sa dnes v Partizánskom skončil haváriou a zadržaním 28‑ročného vodiča, ktorý ignoroval výzvy hliadok, sadol za volant napriek zadržanému vodičskému preukazu a počas riskantnej jazdy ohrozoval okolie. Počas úteku spôsobil dopravnú nehodu, pri ktorej sa zranili dve osoby, a pokúsil sa ujsť aj po zrážke.
V nedeľu okolo obeda bol v meste Partizánske počas bežnej cestnej kontroly zastavený vodič vozidla značky Ford Fiesta, ktorý sa nevedel preukázať dokladom totožnosti. "Z tohto dôvodu bol predvedený na Okresný dopravný inšpektorát v Partizánskom," približuje polícia. Dodáva, že po overení totožnosti policajti zistili, že ide o 28-ročného muža, ktorý viedol motorové vozidlo napriek tomu, že mal zadržaný vodičský preukaz. "Muž sa aj v minulosti dopustil protiprávneho konania," uvádza trenčianska krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková.
Po prepustení riskantná jazda a útek pred políciou
Podľa opisu hovorkyne muž po zadokumentovaní priestupku opustil budovu polície. Keďže uviedol, že má pretrvávajúce zdravotné problémy nesúvisiace s priestupkom, bola mu privolaná rýchla zdravotná pomoc. "Po jej príchode hliadka začula krik, vybehla pred budovu a spozorovala muža, ako nastupuje do vozidla a snaží sa odísť – napriek tomu, že má zadržaný vodičský preukaz. Na výzvy polície nereagoval a z miesta ušiel," pokračuje policajná hovorkyňa s tým, že následne bol prenasledovaný viacerými policajnými hliadkami v okrese Partizánske.
Pohyboval sa smerom na Topoľčany a späť. "Na križovatke v obci Veľké Bielice nedal prednosť inému vozidlu, čo viedlo k dopravnej nehode. Po zrážke sa ešte pokúsil o útek, no bol policajnou hliadkou zadržaný," dodáva polícia.
Po nehoda dvaja zranení, polícia muža zadržala
Pri nehode utrpeli dve osoby ľahké zranenia. "Muž sa podrobil dychovej skúške aj orientačnému testu na omamné a psychotropné látky – oba s negatívnym výsledkom," opisuje Kračíková, ktorá dodáva, že na ďalšie skúmanie mu bola odobratá vzorka krvi a moču.
"Podozrivý 28-ročný muž bol v zmysle zákona obmedzený na osobnej slobode. Polícia v súčasnosti vykonáva úkony potrebné na riadne objasnenie veci. V danej veci bude začaté trestné stíhanie pre trestný čin útoku na verejného činiteľa," konštatuje na záver.