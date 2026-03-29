AKTUÁLNE Na D1 smerom na Bratislavu hlásia nehodu! Tvoria sa kolóny

BRATISLAVA - Na diaľnici D1 pri 132. kilometri v smere na Bratislavu došlo v nedeľu popoludní k nehode, ktorá spôsobila výrazné obmedzenia v premávke. Incident sa stal v katastri obce Skalka nad Váhom.
"Aktuálne je dopravné obmedzenie na diaľnici D1 na 132 km, v smere na Bratislavu, v katastri obce Skalka nad Váhom, z dôvodu dopravnej udalosti," uvádza trenčianska krajská polícia. Podľa zverejnených informácií je diaľnica prejazdná len v jednom jazdnom pruhu, čo okamžite spôsobilo tvorbu kolón. Zdržanie vodičov odhaduje približne na 30 minút.
Podľa zverejnenej fotografie z miesta nehody došlo k nárazu osobného auta do zadnej časti cestárskeho vozidla vybaveného výstražnou svetelnou šípkou. Náraz poškodil prednú časť osobného auta, pričom cestárske vozidlo zostalo stáť v pravom jazdnom pruhu. O prípadných zraneniach polícia neinformovala.
Polícia vodičov žiada o trpezlivosť. "Vodiči, rešpektujte pokyny polície a jazdite bezpečne," vyzýva polícia.