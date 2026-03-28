Dráma pred bankou, hrozil MASAKER: Muž išiel odpáliť bombu pred budovou, ZÁSAH v poslednej chvíli!

Polícia pred budovou Bank of America v Paríži
Polícia pred budovou Bank of America v Paríži (Zdroj: Profimedia)
PARÍŽ - Francúzska polícia v sobotu zadržala muža, ktorý plánoval odpáliť podomácky vyrobenú bombu pred pobočkou Bank of America v Paríži. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním na svoje zdroje.

Incident sa udial v noci na sobotu o 3.30 h vo 8. parížskom obvode niekoľko ulíc od bulváru Champs-Élysées. Podľa jedného zo zdrojov policajti zadržali muža v momente, keď pred budovou banky umiestňoval výbušné zariadenie zložené z piatich litrov tekutiny, pravdepodobne paliva, a zapaľovacieho systému. Prípad okamžite prevzal Národný protiteroristický prokurátor (PNAT) a vyšetrovanie vedú parížska kriminálna polícia a spravodajská služba DGSI, píše server Franceinfo.

Podľa policajných informácií bol muž zadržaný okolo 3.30 h, keď sa pokúšal zapáliť päťlitrový kanister s neznámou horľavou látkou a petardou, ktoré položil pred vchod banky na ulici Rue de la Boétie. Pri sebe mal zapaľovač. Druhá osoba, ktorá bola na mieste, stihla ujsť. Zadržaný muž uviedol, že ho na miesto priviezli a že bol „najatý“ cez aplikáciu Snapchat za odmenu 600 eur. Kanister bol odovzdaný na analýzu laboratóriu parížskej polície.

Muž je vo väzbe

PNAT vo vyhlásení uviedol, že vyšetrovanie sa vedie pre podozrenia z pokusu o zapálenie alebo poškodenie objektu pomocou ohňa či nebezpečného prostriedku v súvislosti s teroristickou činnosťou, výroby výbušného alebo zápalného zariadenia v súvislosti s teroristickou činnosťou, držby a prepravy výbušného či zápalného zariadenia s cieľom spáchať nebezpečné poškodenie a účasti na teroristickom zoskupení. Muž je momentálne vo väzbe.

Minister vnútra Laurent Nuñez na sociálnej sieti X poďakoval policajtom za rýchly zásah. „Bravo za rýchlu intervenciu, ktorá umožnila zmarit násilnú akciu s teroristickým charakterom,“ napísal. Zároveň dodal, že úroveň ostražitosti zostáva mimoriadne vysoká.

