Dráma v bratislavských potravinách: Polícia pátra po dvoch osobách kvôli nebezpečnému vyhrážaniu

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel, Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)
BRATISLAVA - Policajti vyšetrujú konflikt v predajni potravín na Karloveskej ulici v Bratislave z 19. februára. Malo pri ňom dôjsť k nebezpečnému vyhrážaniu. Pátrajú po totožnosti dvoch osôb a verejnosť v tejto súvislosti žiadajú o pomoc. Bratislavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Fotky osôb, ktoré hľadajú, zverejnila polícia na sociálnej sieti. „Vyzývame občanov, ktorí majú akékoľvek informácie k ich totožnosti, súčasnému pohybu alebo pobytu, aby nám ich oznámili na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na profile bratislavskej polície na sociálnej sieti,“ dodala.