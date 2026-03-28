Telo matky (†37) troch detí našli v mrazničke! Polícia zadržala jej manžela, mrazivé DETAILY prípadu

HORBURY – Vyšetrovatelia v západnom Yorkshire už takmer mesiac riešia mimoriadne znepokojivý prípad. Telo 37-ročnej Carolann Barraclough bolo objavené 6. marca v dome na Ken Churchill Drive po tom, čo záchranári reagovali na hlásenie o obavách o bezpečnosť. Žena zomrela po ťažkom tupom poranení hlavy, uviedol súdny lekár počas predbežného pojednávania.
Krátko po náleze polícia potvrdila, že Carolann bola objavená v mrazničke v jej vlastnom dome. West Yorkshire Police okamžite spustila vyšetrovanie vraždy. Deň po náleze bol z vraždy obvinený jej manžel David Barraclough (45). Pred sudcom v Leeds Magistrates’ Court predstúpil 9. marca. Koroner následne prerušil vyšetrovanie až do ukončenia súdnych konaní.
Detektívna inšpektorka Stacey Atkinson z tímu pre vraždy uviedla, že vyšetrovanie bude trvať ešte niekoľko dní. „Ide o veľmi komplexný prípad. Pracujeme na tom, aby sme presne zistili, čo sa v dome odohralo. Formálna identifikácia stále prebieha, no domnievame sa, že ide o Carolann. Jej rodinu podporujú špeciálne vyškolení policajti,“ vyhlásila.
„Neexistujú žiadne náznaky, že by sme mali hľadať ďalšiu osobu v súvislosti s týmto incidentom,“ upokojila obyvateľov Horbury.
Verejnosť v šoku, pred domom pribúdajú odkazy
Pred domom Carolann sa objavili kvety a odkazy od priateľov a rodiny. Jeden z nich ju opisuje ako „krásnu a úžasnú sestru.“ Miesto nálezu zostáva pod policajným dohľadom a vyšetrovanie pokračuje.