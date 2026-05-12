Vtipné VIDEO: Magyarova mama zabudla, že jej syn je premiér! TOTO mu vyparatila

BUDAPEŠŤ - Ani najvyššia politická funkcia nedokáže zmeniť jednu vec – pre mamu zostáva syn stále jej dieťaťom. Presne to ukázal milý moment po vymenovaní nového maďarského premiéra Petra Magyara.
Líder proeurópsky orientovaných konzervatívcov zložil cez víkend prísahu v parlamente v Budapešti a oficiálne sa ujal funkcie predsedu vlády. Po slávnostnom akte však prišla chvíľa, ktorá si získala sociálne siete viac než samotný ceremoniál.
Podľa maďarského portálu Divany prišla Magyarovi zagratulovať jeho mama Monika. A v jednej sekunde vraj úplne zabudla, že pred ňou stojí premiér krajiny.
Nevinné gesto pobavilo internet
Keď sa so synom zvítala, automaticky mu nežne prešla rukou po vlasoch – presne tak, ako to mamy robievajú celý život. Až následne si uvedomila, kde sa nachádza a počas akého oficiálneho momentu sa to stalo. Ruku potom rýchlo stiahla späť.
Celú scénu zachytil živý prenos a krátko nato sa video začalo šíriť po sociálnych sieťach. Ľudia reagovali prevažne pobavene a s veľkými sympatiami.
Mnohí si dokonca domýšľali, čo asi v tej chvíli prebehlo hlavou samotnému premiérovi. „Nieee, mami, toto teraz nemôžeš, veď som premiér!“ žartovali používatelia internetu v komentároch.
Ukázalo sa tak, že niektoré veci sa nemenia ani v politike. Pre mamu je totiž syn stále tým istým chlapcom – bez ohľadu na to, či sedí doma na gauči alebo vedie krajinu.