Milovanú matku (†32) našli mŕtvu v parku po útoku dvoch mužov! Rodina je z ZDRVENÁ

MILTON - Nottinghamská polícia vyšetruje smrť 32-ročnej Orinty Narbutaite, ktorá bola nájdená mŕtva minulý piatok nadránom v parku. Dvaja muži vo veku 37 a 45 rokov čelia obvineniu zo sprisahania. Rodina je z celej situácie zdrvená.
Tridsaťdvaročná Orinta Narbutaite bola minulý týždeň v piatok (20. 3.) nadránom nájdená mŕtva v Longbow Residential Park v anglickom meste Milton. Polícia objavila telo približne o 3.12 h a okamžite spustila vyšetrovanie vraždy. Zronená rodina vydala prostredníctvom nottinghamskej polície vyhlásenie, v ktorom Orintu opísala ako výnimočnú ženu, ktorá zanechala hlbokú stopu v životoch ľudí okolo seba.
„S hlbokým zármutkom oznamujeme úmrtie Orinty Narbutaite, milovanej členky našej komunity, ktorej dobrota, dôstojnosť a teplo zanechali trvalý dojem na všetkých, ktorí ju poznali,“ uvádza rodina. „Orinta bola nielen súcitná a silná, ale mala aj výnimočnú schopnosť prinášať pokoj a podporu. Nadovšetko bola oddanou a milujúcou matkou svojej dcéry, ktorú nesmierne milovala,“ pokračuje rodina, ktorá požiadala verejnosť o súkromie.
Dvaja muži obvinení, ďalší dvaja prepustení
Polícia potvrdila, že v súvislosti s prípadom boli obvinení dvaja muži. Sú nimi Donatas Noreika (37) a Arturas Karvelis (45). Obaja čelia obvineniu zo sprisahania s cieľom zabrániť riadnemu a dôstojnému pochovaniu tela. Dvojica bola vzatá do väzby a pred súd v Nottingham Crown Court predstúpia 20. apríla. Ďalší dvaja zadržaní – 64‑ročný muž a 60‑ročná žena – boli prepustení bez obvinenia.
Prípad je stále v štádiu vyšetrovania a polícia vyzýva verejnosť, aby sa prihlásila s akýmikoľvek informáciami. „Naše myšlienky zostávajú s Orintinou rodinou a priateľmi. Prosíme verejnosť, aby sa neriadila neoverenými informáciami šíriacimi sa online. Oficiálne aktualizácie poskytujeme my,“ vyhlásil detektív inšpektor Matt Scott.
Prípad bol zároveň postúpený nezávislému úradu pre kontrolu polície (IOPC), keďže polícia mala s Orintou v minulosti kontakt.