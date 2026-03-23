Desivá vražda: Striptér rozrezal svoju partnerku! Napchal ju do kufrov a potom sa zabil

MOSKVA - Brutálny prípad z predmestia Moskvy šokoval verejnosť. Muž po hádke zavraždil svoju partnerku, telo rozrezal a snažil sa zbaviť dôkazov. Príbeh sa napokon skončil ešte tragickejšie.
Hádka, ktorá skončila smrťou
V ruskom meste Krasnogorsk došlo k mimoriadne brutálnemu činu. Tridsaťjedenročný Sergej V.
je podozrivý z toho, že po konflikte pripravil o život svoju partnerku, ktorá bola o dva roky staršia.
Podľa portálu Info24 sa tragédia odohrala po prudkej hádke medzi dvojicou. Následne sa muž pokúsil zakryť stopy spôsobom, ktorý šokoval aj skúsených vyšetrovateľov.
Telo rozrezal a odniesol v kufroch
Po vražde mal muž telo rozrezať, uložiť ho do kufrov a odniesť z bytu. Podľa informácií, ktoré priniesol telegramový kanál Baza, použil dva kufre.
Tie následne nechal pri kontajneroch na odpad, kde ich objavili.
Po čine si siahol na život
Krátko po tom, ako sa zbavil tela, mal muž spáchať samovraždu. Tento detail potvrdzujú viaceré ruské zdroje vrátane kanála Baza.
Problémový vzťah a násilie
Vzťah medzi dvojicou trval len približne mesiac a podľa dostupných informácií bol nestabilný. Partneri sa mali opakovane rozchádzať a znovu dávať dokopy.
Ako uvádza Baza, rodičia ženy s týmto vzťahom nesúhlasili a mali vedomosť o tom, že muž bol voči ich dcére násilný.
Dvojitý život a finančné problémy
Muž pracoval ako striptér v Moskve a jej okolí, no svojej rodine údajne tvrdil, že sa živí ako zvárač. Podľa rovnakého zdroja ich zároveň opakovane žiadal o peniaze.
Prípad vyšetrujú kriminalisti
O udalosti informovala aj ruská štátna agentúra TASS. Tá potvrdila úmrtie 35-ročnej ženy a uviedla, že prípad je predmetom vyšetrovania.
„Na mieste pracujú kriminalisti a vyšetrovatelia, prebiehajú výsluchy a zaistenie dôkazov. Zvažuje sa aj prizvanie súdnych znalcov,“ uviedla agentúra.
Vyšetrovanie pokračuje
Polícia momentálne zisťuje presné okolnosti tragédie a rekonštruuje priebeh udalostí. Prípad patrí medzi mimoriadne brutálne činy, ktoré v Rusku v poslednom období vyvolali silnú odozvu.