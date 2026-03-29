USA chcú vyriešiť spory v EÚ: Čo má priniesť Zákon o blokovaní Putina? V ohrození je aj premiér Orbán

WASHINGTON - Americkí senátori z radov republikánov aj demokratov plánujú presadiť v USA zákon, ktorý by sankcioval ruského prezidenta Vladimira Putina. Okrem toho je plánom pokutovať aj tie krajiny v Európe, ktoré nejakým spôsobom pomáhajú Ruskej federácii.
V Senáte USA sa plánuje presadiť Zákon o sankciovaní Putina (Block Putin Act), ktorý by bol namierený proti všetkým politikom, ktorí by blokovali pomoc pre Ukrajinu a snažili sa nakúpiť ruské energie. Ako píše The Financial Times, samotný americký prezident Donald Trump by následne mohol uvaliť finančné a vízové sankcie na konkrétne osoby.
Blokovanie pôžičky pre Ukrajinu
V Európskej únii je problémovým politikom už dlhodobo maďarský premiér Viktor Orbán. Aj kvôli nemu sa pripravujú takéto opatrenia. Už dlhodobo blokuje 90 miliardovú pôžičku pre Ukrajinu. K tomuto kroku sa rozhodol aj preto, lebo podľa jeho slov Ukrajina brzdí opravy ropovodu Družba.
Okrem toho patrí k silným spojencom ruského prezidenta Vladimira Putina. V Maďarsku sa navyše budú čoskoro konať parlamentné voľby. Rozhodne sa zrejme medzi súčasným vládnym Fideszom a najsilnejšou opozičnou stranou Tisza.
Block Putin Act
Senátori, ktorí zákon predložili, upozorňujú na dlhodobý stav EÚ a jej závislosť na ruskej rope. Mnohé krajiny európskeho kontinentu sa snažia od spustenia ruskej invázie na Ukrajine (24. február 2022) túto závislosť čo najviac obmedziť. Na druhej strane rieky stoja ale Maďarsko a Slovensko.
Senátor Thom Tillis dáva do popredia jednotný postup spojencov v podpore Ukrajiny a obmedzovanie ruských príjmov. "Maďarsku dáva tento zákon akoby druhú šancu," doplnil.
Americký prezident Donald Trump udržuje s Orbánom priateľské vzťahy. Dôkazom toho je aj jeho podpora pre súčasného premiéra v nasledujúcich parlamentných voľbách.
Podmienky aj pre prezidenta Trumpa
Návrh zákona "Block Putin Act" nespomína priamo maďarského premiéra Viktora Orbána. O sankciovaných osobách majú rozhodovať priamo americké úrady. "Prezident Trump bude musieť pristupovať ku všetkým spojencom rovnako, pokiaľ má konflikt na Ukrajine skutočne skončiť," zdôraznila senátorka a predkladateľka nového zákona Jeanne Shaheenová.