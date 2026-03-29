Nedeľa29. marec 2026, meniny má Miroslav, zajtra Vieroslava

USA chcú vyriešiť spory v EÚ: Čo má priniesť Zákon o blokovaní Putina? V ohrození je aj premiér Orbán

Američania sa chystajú sankciovať už nielen Rusko, ale aj politikov, ktorí s ním sympatizujú. Na zozname je aj maďarský premiér Viktor Orbán Zobraziť galériu (3)
(Zdroj: SITA/AP/Alex Brandon, Getty Images)
WASHINGTON - Americkí senátori z radov republikánov aj demokratov plánujú presadiť v USA zákon, ktorý by sankcioval ruského prezidenta Vladimira Putina. Okrem toho je plánom pokutovať aj tie krajiny v Európe, ktoré nejakým spôsobom pomáhajú Ruskej federácii.

V Senáte USA sa plánuje presadiť Zákon o sankciovaní Putina (Block Putin Act), ktorý by bol namierený proti všetkým politikom, ktorí by blokovali pomoc pre Ukrajinu a snažili sa nakúpiť ruské energie. Ako píše The Financial Times, samotný americký prezident Donald Trump by následne mohol uvaliť finančné a vízové sankcie na konkrétne osoby. 

Blokovanie pôžičky pre Ukrajinu  

V Európskej únii je problémovým politikom už dlhodobo maďarský premiér Viktor Orbán. Aj kvôli nemu sa pripravujú takéto opatrenia. Už dlhodobo blokuje 90 miliardovú pôžičku pre Ukrajinu. K tomuto kroku sa rozhodol aj preto, lebo podľa jeho slov Ukrajina brzdí opravy ropovodu Družba. 

Okrem toho patrí k silným spojencom ruského prezidenta Vladimira Putina. V Maďarsku sa navyše budú čoskoro konať parlamentné voľby. Rozhodne sa zrejme medzi súčasným vládnym Fideszom a najsilnejšou opozičnou stranou Tisza. 

Block Putin Act

Senátori, ktorí zákon predložili, upozorňujú na dlhodobý stav EÚ a jej závislosť na ruskej rope. Mnohé krajiny európskeho kontinentu sa snažia od spustenia ruskej invázie na Ukrajine (24. február 2022) túto závislosť čo najviac obmedziť. Na druhej strane rieky stoja ale Maďarsko a Slovensko. 

Senátor Thom Tillis dáva do popredia jednotný postup spojencov v podpore Ukrajiny a obmedzovanie ruských príjmov. "Maďarsku dáva tento zákon akoby druhú šancu," doplnil.

Americký prezident Donald Trump udržuje s Orbánom priateľské vzťahy. Dôkazom toho je aj jeho podpora pre súčasného premiéra v nasledujúcich parlamentných voľbách. 

Podmienky aj pre prezidenta Trumpa 

Návrh zákona "Block Putin Act" nespomína priamo maďarského premiéra Viktora Orbána. O sankciovaných osobách majú rozhodovať priamo americké úrady. "Prezident Trump bude musieť pristupovať ku všetkým spojencom rovnako, pokiaľ má konflikt na Ukrajine skutočne skončiť," zdôraznila senátorka a predkladateľka nového zákona Jeanne Shaheenová.   

Hádzanárka Iuventy Michalovce Martina Popovcová po postupe do semifinále: Každým rokom je postup o niečo ťažší
Tréner MŠK Iuventa Michalovce Maroš Vikartovský po postupe do semifinále Európskeho pohára EHF: Nepripúšťali sme si osemgólový náskok
Známy exfarmár je na materskej: Prežíva to ťažko!
Na ceste ležal záhadný objekt, Slovák zastavil auto: Keď vystúpil, už tam nebol
Členovia Združenia cestovného ruchu žiadajú o schválenie zonácie TANAP-u
V Bratislave vypukol mohutný POŽIAR oproti nákupnému centru! VIDEO Z miesta stúpal veľký čierny dym
Na Slovensku štartuje projekt Les ukrytý v knihe: Deti objavia prírodu cez čítanie a zážitky
Milovanú matku (†32) našli mŕtvu v parku po útoku dvoch mužov! Rodina je z ZDRVENÁ
USA chcú vyriešiť spory v EÚ: Čo má priniesť Zákon o blokovaní Putina? V ohrození je aj premiér Orbán
Nočný klub so 750 ľuďmi zachvátil MEGAPOŽIAR: Desivé zábery od svedkov, VIDEO všade šľahali plamene
BRUTÁLNA zrážka s kamiónom skončila FATÁLNE, traja mŕtvi! DESIVÉ FOTO z miesta nehody, z auta ostal kus šrotu
Princezná chce utiecť z Británie po škandále rodičov! Amerika ako nový začiatok?
Známy exfarmár je na materskej: Je to peklo! Uznáva všetky mamičky
Známa Češka má život snov: Luxusný darček od priateľa... Za viac ako 300 tisíc!
Dcéra hviezdy Hriešneho tanca vyrástla do krásy: Stella Gregg ide v šľapajach slávnej mamy!
Páni, ukážte, čo máte v nohaviciach! TÁTO súťaž robí z masturbácie profesionálny šport: Víťaz si odnesie 100-tisíc
Prispieva k zdraviu a navyše sa z neho chudne: A pritom o ňom kolujú desiatky mýtov, neverte im
Lekár zverejnil zoznam NAJBOLESTIVEJŠÍCH operačných zákrokov: Čaká vás jeden z nich? Pripravte sa na bolesť!
Slon ho doslova PREVALCOVAL! VIDEO Šokovaní svedkovia sledovali, ako muž po brutálnom útoku vstal a odišiel po vlastných
Pomoc s podnikaním, ktorá vám všetko zjednoduší: Toto je najpoužívanejšie riešenie na Slovensku
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Koniec dotovania víriviek? Progresívci predstavili vlastný recept na drahé energie!
Autá, ktoré verejnosť nikdy nevidela: Škoda odtajnila prototypy za posledných 70 rokov! (foto)
Nakupujete cez Bazoš? Bez platby vopred už nezoženiete nič!
Dokážete odhaliť skryté symboly v logách svetoznámych značiek? Otestujte svoj inštinkt! (kvíz)

VIDEO Nečakaný obrat na Zemplíne: Michalovce skolili Nitru, o semifinalistovi rozhodne siedmy zápas
Belasé majstrovské oslavy pod Tatrami: HC Slovan Bratislava oslavuje premiérový titul
VIDEO FIA po kontroverznej nehode v Japonsku prehodnotí nové pravidlá: Bol to strašidelný moment
VIDEO Slovenský brankár ohúril zámorie prvým gólom: Skutočne pôsobivý, má skvelú hlavu!
Práce na sprehľadnení križovatky pri Žiari nad Hronom sa rozbiehajú
FOTO: Nissan Micra sa ukázal na Slovensku. Opäť je to tá veselá Micra
Škoda Enyaq a Elroq s modernizáciou: nové batérie, nový infotainment, nové funkcie
PRVÁ JAZDA: BMW iX3 - šokujúco dobré
Prečo by ste nemali chýbať na Kariéra EXPO v Žiline? Tento deň môže rozhodnúť o vašej budúcnosti
Nestíhate držať krok s trhom práce a rýchlo meniacim sa svetom AI? Tento test vám otvorí oči
Víkend bez výčitiek: Ako byť produktívny a zároveň si naozaj oddýchnuť
Nestíhate v práci a hlava vám ide naplno? Mindfulness môže byť vaša tajná zbraň
Namiesto chlebíčkov robím na Veľkú noc tento vajíčkový šalát. Hotový je do 15 minút a výsledok je neodolateľný.
Plnené vajíčka bez majonézy. Recept si vypýtala aj svokra a to je ta najlepšia vizitka.
Čo upiecť na Veľkú noc? Tieto dobroty u vás nesmú chýbať
Citrónové osie hniezda
Týchto 5 aplikácií môže brzdiť tvoj telefón viac než jeho vek. Problém máš možno priamo v nich
Prečo ti komáre vždy lietajú okolo hlavy alebo ramien? Vedci odhalili presný mechanizmus, ktorý ich k tebe spoľahlivo navádza a vysvetľuje, čo ich najviac priťahuje
Vedci objavili hormón, ktorý môže zasiahnuť bolesť krížov priamo pri zdroji. Má to však háčik
Dáva ti práca v Exceli poriadne zabrať? Týchto 5 jednoduchých trikov z teba spraví profíka za jeden večer
Vytvára nadčasovosť, navodzuje pokoj a hodí sa všade. Takto farbu roka Cloud Dancer využijete u seba doma
Nakupujete nábytok na bazároch? Toto by ste mali skontrolovať, kým zaplatíte, inak si môžete odniesť zbytočnosť
Chcel rýchly proces a pocit ozajstného domova. V developerskom byte vytvorili perfektné bývanie a ešte i zostali v rozpočte
Boli už zastaralé, a kto mohol, menil ich za nové. Trend kuchýň, aké si pamätáme z detstva, sa vracia v novej podobe

Prečo sú vaše reďkovky pálivé, drevnaté alebo popraskané? 5 najväčších chýb a ich riešenia
Vyvýšené záhony za 200 €? Manželia stavili na debniace tvárnice, ktoré netreba betónovať
Vetrajte bez stresu: Dažďový senzor postráži váš domov, aj keď nie ste doma
Pílite metrovicu po jednom kuse? S touto šikovnou kozou naplníte tri fúriky na dva rezy
VIDEO: Takto vznikajú róby pre Let's Dance: Stylistka Zuzana Kanisová prehovorila o outfitoch osobností
