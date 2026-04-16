Rusi už sa vyhrážajú útokom aj na Česko: Spomenuli aj konkrétne miesto v Prahe!

MOSKVA - Ruské ministerstvo obrany varovalo pred „nepredvídateľnými dôsledkami“ podpory Ukrajiny a zverejnilo zoznam podnikov vrátane konkrétnej adresy v Prahe.
Napätie medzi Ruskom a európskymi štátmi opäť stúpa. Ruské ministerstvo obrany otvorene varovalo, že pokračujúca podpora Ukrajiny – najmä v oblasti bezpilotných lietadiel – môže viesť k ďalšej eskalácii konfliktu.
Podľa vyhlásenia rezortu, o ktorom informuje Kyiv Independent, sa viaceré európske krajiny stali súčasťou „strategického zázemia“ Kyjeva a priamo sa podieľajú na operáciách proti Rusku.
Zverejnené adresy a konkrétne mestá
Moskva zároveň uviedla, že drony používané Ukrajinou vznikajú aj v spolupráci s podnikmi rozmiestnenými po celej Európe. Spomenula pritom konkrétne mestá ako Londýn, Mníchov, Riga, Vilnius či Praha.
Najväčšiu pozornosť vyvolala zmienka o firme sídliacej v pražských Nusliach. Ruské ministerstvo obrany totiž priamo zverejnilo jej adresu a označilo ju za súčasť infraštruktúry, ktorá podľa neho prispieva k ukrajinským vojenským kapacitám.
V oficiálnom vyhlásení zaznelo, že „európska verejnosť by mala poznať nielen skutočné príčiny hrozieb pre svoju bezpečnosť, ale aj konkrétne miesta a adresy podnikov, ktoré sa podieľajú na výrobe bezpilotných prostriedkov pre Ukrajinu“.
„Potenciálne ciele“
Na situáciu reagoval aj podpredseda ruskej bezpečnostnej rady Dmitrij Medvedev. Ten zoznam označil za prehľad „potenciálnych cieľov pre ruské ozbrojené sily“, uvádza agentúra Reuters.
„Kedy sa tieto údery stanú realitou, závisí od ďalšieho vývoja. Spite pokojne, európski partneri,“ odkázal.
Okrem Česka sa na zozname objavili aj podniky v Taliansku, Španielsku či Poľsku.
Rozširujúca sa spolupráca
Vyhlásenia prichádzajú v čase, keď Kyjev posilňuje spoluprácu s európskymi partnermi. Ide najmä o projekty zamerané na výrobu a dodávky dronov, do ktorých sa zapájajú napríklad Spojené kráľovstvo či Nemecko.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dlhodobo zdôrazňuje význam tejto spolupráce. „Ukrajina sa buď stane súčasťou európskeho bezpečnostného systému, alebo sa Európa stane súčasťou Ruska,“ varoval už skôr.
Vyjadrenie českej polície
Česká polícia nemá informácie o konkrétnych rizikách po tvrdení Ruska, že pobočky ukrajinských firiem vyrábajúce drony môžu byť potenciálnym cieľom ruských ozbrojených síl. Informácie a prípadné hrozby vyhodnocuje. Uviedla to dnes na sieti X. S vytipovanými objektmi je polícia v kontakte.