Načakané plány vlády: Slovensko chce mať technický náskok, na úradoch už riešia zákony autá s umelou inteligenciou!

BRATISLAVA - Aj keď sa to niekedy nezdá, Slovensko a jeho zákony nechcú zaostávať za technologickým pokrokom, a tak už teraz vo vládnej dielni majú vznikať nové legislatívne iniciatívy na zavedenie pravidiel pre autonómne autá. Tie poháňa umelá inteligencia (AI), ktorá si žiada isté zákonné mantinely. Práve tomu sa v týchto dňoch majú na Úrade vlády venovať.
Podľa portálu DSL.sk vláda už k tejto téme chystá aj legislatívu. Vláda Slovenskej republiky plánuje zásadne upraviť pravidlá pre používanie automatizovaných vozidiel a bezpilotných leteckých systémov. Návrh, ktorý kabinet schválili na poslednom rokovaní, otvára dvere modernej doprave, no zatiaľ prináša viac otázok než konkrétnych odpovedí.
Nejde len o autá, ale aj o drony
Materiál je v súčasnosti pomerne všeobecný a skôr než konkrétny plán predstavuje deklaráciu zámeru. Chýba najmä presný harmonogram jednotlivých krokov. Navyše, návrh spája dve odlišné oblasti – samojazdiace autá a drony – ktoré sa líšia úrovňou autonómnosti aj praktickým využitím.
V prípade áut je zrejmé, že vláda mieri na plne autonómne vozidlá, ktoré dokážu jazdiť bez zásahu vodiča. Pri leteckých systémoch je však situácia menej jasná. Dokument hovorí všeobecne o dronoch, pričom nie je zrejmé, či počíta aj s plne autonómnymi strojmi, alebo iba s tými, ktoré riadi operátor.
Kabinet chce legislatívu nastaviť postupne. Najskôr by sa mala umožniť testovacia a pilotná prevádzka týchto technológií. Až následne by mohlo dôjsť k ich širšiemu komerčnému využitiu.
Pri samojazdiacich autách sa vláda plánuje najskôr zamerať na špecifické oblasti. „V oblasti automatizovaných vozidiel by malo ísť najmä o mestské zóny, logistické areály a koridory, mestskú kyvadlovú dopravu, tzv. robotaxi, automatizovanú logistiku a vybrané režimy na vopred určených komunikáciách alebo v areáloch,“ uvádza sa v schválenom návrhu.
Testovať sa už začína
Slovenská technologická spoločnosť DiusAi uzavrela partnerstvo s čínskou firmou WeRide, lídrom v autonómnom riadení. V rámci iniciatívy Elevate Slovakia sa na Slovensku začnú testovať autonómne vozidlá, pričom prvé majú doraziť na jar a pilotné testy prebehnú v prvej polovici roka 2026.
Cieľom projektu je podporiť inovácie, konkurencieschopnosť a rozvoj inteligentnej mobility. Testovanie sa začne v Bratislave a postupne sa rozšíri do Košíc a Vysokých Tatier. Prebiehať bude v kontrolovanom režime a v súlade s európskou legislatívou, s ambíciou do budúcna spustiť aj komerčnú prevádzku bez vodiča.
WeRide nasadí rôzne typy autonómnych vozidiel vrátane taxíkov, autobusov či logistických a komunálnych vozidiel. Na projekte spolupracujú aj štátne inštitúcie a akademická obec, pričom dohľad zabezpečí Ministerstvo dopravy SR. Financovanie pilotnej fázy pokryje DiusAi, ktorá bude zároveň zodpovedná za implementáciu a prevádzku.
Barličky vďaka európskym zákonom
Niektoré časti tejto problematiky už slovenská legislatíva upravuje, ďalšie vychádzajú z európskych pravidiel. Vláda však upozorňuje, že na plnohodnotné zavedenie autonómnych technológií bude potrebné upraviť viacero zákonov a doplniť chýbajúce oblasti.
Zatiaľ však nie je jasné, dokedy by mali byť tieto zmeny pripravené. Materiál totiž neobsahuje konkrétny termín, do ktorého chce štát vytvoriť legislatívne prostredie pre jednotlivé fázy zavádzania autonómnej dopravy.