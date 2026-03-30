Tisíce žiakov autoškoly sa ocitli v slepej ULIČKE: Nastal veľký výpadok, budúci vodiči sa nemôžu prihlásiť na skúšky!

BRATISLAVA - Dnešný deň nebol pre aktuálnych žiakov autoškôl práve výhrou. Napriek tomu, že si mesiace cibrili vedomosti a pripravovali sa na skúšky, prišla zrada techniky. Tá je síce v porovnaní so situáciou spred desiatich rokov na inej úrovni, no napriek tomu došlo k chybe, ktorá odstavila všetkých študentov od možnosti plánovať si trenažéry či skúšky.
O veľkom probléme Jednotného informačného systému cestnej dopravy (JISCD) informoval portál tvnoviny.sk. Ten plní akúsi technickú chrbticu celej hierarchie digitálnych foriem skúšok. Záludnosťou je, že už niekoľko dní vraj hlási nefunkčnosť. Výpadkom bola nabúraná akákoľvek forma bežnej výučby a vo hviezdach sú aj termíny skúšok, ktoré si študenti plánovali. Dá sa tak povedať, že kým nenastane náprava, k vodičákom sa zrejme nikto ani len nepriblíži.
Inštruktori a majitelia autoškôl v úzkych, nevedia plánovať teórie a ani skúšky
Ešte počas pondelňajšieho doobedia 30. marca kompetentní hlásili poruchu. Do reči veľmi nebolo ani majiteľovi bratislavskej autoškoly Autino Milošovi Madrovi. "Ani do tejto chvíle to nejde. Momentálna informácia je, že to možno dnes o 13:00 nabehne, ale to nikto nevie potvrdiť," povedal Markíze Madro.
Celá vec je až nepríjemne jednoduchá. Ak systém nenabehne, neurobíte vôbec nič. "Neviem otvoriť kurzy, nevieme naplánovať teórie, údržby, trenažéry, neviem ukončiť žiakov, ktorí už majú ukončený kurz a chceli by ísť na skúšky," spresnil problém viacerých autoškôl Madro.
Všetko sa už začalo v piatok 27. marca popoludní. Odrovnaní sú aj žiaci, ktorí sa bez prístupu k systému JISCD nedostanú ani k prihlasovaniu na tieto skúšky. Problém však majú aj inštruktori. K situácii zatiaľ neexistuje oficiálne stanovisko príslušných rezortov. Televízia už oslovila aj ministerstvo dopravy a očakáva jeho reakciu.
Išlo o prevenzívny zásah, vysvetlil Ráž
Minister dopravy Jozef Ráž (nom. Smer-SD) na tlačovom brifingu povedal, že systém bol odstavený preventívne. Prišlo vraj varovanie o možnej hrozbe alebo techický problém. "Práve preto, aby sme predišli nejakému útoku, bol systém z dôvodu opatrnosti vypnutý," dodal. Nejde vraj ale o hackerský útok.
Prehovorila aj Asociácia autoškôl Slovenskej republiky. Ing. Vladimír Šarina je presvedčený o tom, že systém JISCD je nefunkčný od piatkového večera. K vypnutiu vraj došlo z dôvodu technickej údržby. Ide však o zásadný dopad na výučbu autoškôl. "Nie je možné otvárať kurzy, plánovať teoretickú výučbu ani ukončovať kurzy a prihlasovať žiadateľov na záverečné skúšky," posťažoval sa. Praktické jazdy ale vraj pokračujú. Autoškoly ich však nemajú možnosť overiť. Myslí sa to, či absolvované hodiny boli započítané do výučby. Zatiaľ vraj nie je známe, dokedy bude systém nefunkčný.
Opozícia bije na poplach, hackerský útok?
Z opozičných radov sa už ozval exminister vnútra za Hnutie Slovensko Roman Mikulec. Ten tvrdí, že vláda zrejme mlčí ohľadom možnosti, že by v prípade prerušených skúšok z autoškoly malo ísť o hackerský útok. "Dnes už máme informáciu, že je odpálený systém, pod ktorým fungujú autoškoly, okresné úrady či odbory cestnej dopravy na Slovensku. Na rezorte dopravy už údajne konštatovali, že sa jedná o ďalší hackerský útok," prezrádza údajné informácie zvnútra Mikulec.