Európska komisia víta reformu colníctva: Nové pravidlá zasiahnu lacné balíky z Číny a e-shopy

BRUSEL - Európska komisia (EK) privítala štvrtkovú (26. 3.) predbežnú dohodu medzi Európskym parlamentom (EP) a Radou EÚ o reforme Colnej únie Európskej únie. Komisia upozornila, že najambicióznejšia reforma colných predpisov EÚ od roku 1968 zavádza nové opatrenia pre elektronický obchod a modernú colnú architektúru založenú na údajoch, ktorá zjednodušuje postupy a zvyšuje efektívnosť. Informuje o tom spravodajca TASR.
Vďaka týmto zlepšeniam budú európske colné orgány vybavené tak, aby sa prispôsobili rýchlo sa meniacemu prostrediu medzinárodného obchodu. Colné orgány dnes čelia prudkému nárastu dovozu elektronického obchodu s nízkou hodnotou, zvýšenému riziku nebezpečných výrobkov a podvodov, zmeny geopolitickej dynamiky obchodu a hrozieb organizovanej trestnej činnosti a pašovania.
Odhaduje sa, že v roku 2025 vstúpilo do EÚ 5,9 miliardy zásielok s nízkou hodnotou v balíkoch priamo zasielaných spotrebiteľom, pričom viac ako 90 % z nich pochádzalo z Číny.
Nový manipulačný poplatok
Podľa neformálnej dohody sa za každú položku vstupujúcu do EÚ z tretích krajín a odoslanú priamo spotrebiteľom v EÚ bude účtovať nový manipulačný poplatok. Ten pokryje dodatočné náklady na manipuláciu so stále rastúcim počtom balíkov. Komisia stanoví výšku poplatku a prehodnotí ho každé dva roky. Členské štáty ho začnú vyberať hneď, ako bude sfunkčnený príslušný elektronický systém, najneskôr však do 1. novembra 2026.
Balík colných reforiem predstavila EK v máji 2023 s cieľom aktualizovať a integrovať colné operácie v celej EÚ. Elektronický formulár je postavený na troch pilieroch: inteligentnejšie riadenie rizík a colné kontroly, moderný rámec pre elektronický obchod a silnejšie partnerstvo s podnikmi.
S podporou nového Colného orgánu EÚ (EUCA), ktorý bude sídliť vo francúzskom meste Lille, EK bude zjednodušovať postupy, znižovať náklady a byrokraciu, podporovať jednotnejšiu formu na vonkajších hraniciach, zvyšovať zodpovednosť online platforiem a lepšie chrániť jednotný trh EÚ.
Modernizácia v 27 štátoch
EUCA bude koordinovať a modernizovať colné operácie vo všetkých 27 členských štátoch a spravovať nové colné dátové centrum. Jeho používanie bude k dispozícii na voliteľné účely do roku 2031 a povinné do roku 2034.
Podľa nových pravidiel sa s predajcami a platformami, ktoré uľahčujú predaj tovaru na diaľku z tretích krajín zákazníkom v EÚ, bude zaobchádzať ako s dovozcami. To ich zaväzuje poskytnúť colným orgánom všetky potrebné údaje, zaplatiť alebo zaručiť akékoľvek poplatky a zabezpečiť, aby tovar bol v súlade s právnymi predpismi Únie. Tieto spoločnosti musia mať sídlo v EÚ alebo ich musí zastupovať subjekt so sídlom v EÚ, čo má zabrániť využívaniu schránkových spoločností.
Spoločnosti, ktoré budú ignorovať pravidlá EÚ, môžu čeliť pokutám vo výške 1 % až 6 % z celkovej hodnoty tovaru dovezeného do EÚ za predchádzajúcich 12 mesiacov. Colné orgány môžu navyše pozastaviť, odvolať alebo anulovať ich status dôveryhodného obchodníka a označiť ich za vysoko rizikové subjekty. Predbežnú dohodu musí oficiálne schváliť EP na plenárnom zasadnutí aj Rada EÚ (členské štáty), kým nadobudne účinnosť.