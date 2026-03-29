Nedeľa29. marec 2026, meniny má Miroslav, zajtra Vieroslava

Žena otvorila návod od zubnej kefky, neverila vlastným očiam: FOTO To vážne? Výbuch smiechu na internete!

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (2)
(Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/mKov © Zoznam/mKov

PRAHA - Jedna Češka si chcela len prečítať návod k novej elektronickej zubnej kefke, no namiesto bežných pokynov ju čakal preklep, ktorý by sa nestratil ani v sci‑fi filme. Veta o tom, že po vložení kefky do nabíjačky „začne zabíjanie“, okamžite rozosmiala internet a spustila lavínu vtipných reakcií.

Každý z nás už narazil na preklep, ktorý bol vtipný, alebo sa sám o neho postaral. No občas sa objaví taký, ktorý človeka odrovná na mieste. Presne to sa stalo Češke Petre, ktorá si doma rozbaľovala novú elektronickú zubnú kefku. Keď si začala čítať návod, narazila na vetu, ktorú by v manuáli k ústnej hygiene rozhodnete nečakala.

V českých pokynoch stálo, že po vložení kefky do nabíjacej základne „začne zabíjení“. Namiesto „nabíjania“ tak výrobca nechtiac sľuboval niečo oveľa dramatickejšie. Žena okamžite zverejnila fotografiu na sociálnej sieti.

Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: Facebook/Překlepy, přelepky, přepekly, přeplky/Petra Š.)

Pod fotkou sa začali hromadiť komentáre, ktoré vtipnú situáciu ešte viac vygradovali. „Je to tu, vzbura strojov. Len som nečakala, že ju začnú zubné kefky,“ napísala Terezka. Aj Ingrid sa dobre pobavila. „Rozkašľala som sa, a to sa liečim zo záchvatov kašľa… a teraz ešte aj zo smiechu, zareagovala. Ďalšia komentujúca sa zamerala na poznámku o farbe kontrolky, ktorá sa v návode spomínala. „Áno, zelená farba je farba smrti. Kto to mohol tušiť,“ zasrandovala.

Z obyčajného návodu sa tak stal moment, ktorý ľudí rozosmial. A hoci zubná kefka má primárne pomáhať so zdravým úsmevom, tentoraz sa oň postarala ešte skôr, než ju majiteľka vôbec zapla.

Viac o téme: Zubná kefkaZabíjanieNabíjaniePreklep
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Prominenti
Prominenti
Správy

Domáce správy

Najnižšia teplota zimy bola
Najnižšia teplota zimy bola až -25,6 stupňa: Namerali ju vo Vígľaši
Domáce
FOTO AKTUÁLNE Na D1 smerom
AKTUÁLNE Na D1 smerom na Bratislavu hlásia nehodu! Tvoria sa kolóny
Domáce
Česť práci a robote
Česť práci a robote pokoj: Múzeum Nostalgia vás vezme na cestu do minulosti
dromedar.sk
Polícia v Trebišove kontrolovala taxikárov: Pokuty za pásy, doklady aj technický stav
Polícia v Trebišove kontrolovala taxikárov: Pokuty za pásy, doklady aj technický stav
Košice

Zahraničné

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

VIDEO: Takto vznikajú róby pre Let's Dance: Stylistka Zuzana Kanisová prehovorila o outfitoch osobností
Slovenské celebrity
VIDEO: Takto vznikajú róby pre Let's Dance: Stylistka Zuzana Kanisová prehovorila o outfitoch osobností
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
AKTUÁLNE Na D1 smerom
Domáce
AKTUÁLNE Na D1 smerom na Bratislavu hlásia nehodu! Tvoria sa kolóny
Žena otvorila návod od
Zahraničné
Žena otvorila návod od zubnej kefky, neverila vlastným očiam: FOTO To vážne? Výbuch smiechu na internete!
MIMORIADNE V Bratislave vypukol
Domáce
MIMORIADNE V Bratislave vypukol veľký POŽIAR oproti nákupnému centru! VIDEO Z miesta stúpa veľký čierny dym
BRUTÁLNA zrážka s kamiónom
Zahraničné
BRUTÁLNA zrážka s kamiónom skončila FATÁLNE, traja mŕtvi! DESIVÉ FOTO z miesta nehody, z auta ostal kus šrotu

Ďalšie zo Zoznamu