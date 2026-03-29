Žena otvorila návod od zubnej kefky, neverila vlastným očiam: FOTO To vážne? Výbuch smiechu na internete!

PRAHA - Jedna Češka si chcela len prečítať návod k novej elektronickej zubnej kefke, no namiesto bežných pokynov ju čakal preklep, ktorý by sa nestratil ani v sci‑fi filme. Veta o tom, že po vložení kefky do nabíjačky „začne zabíjanie“, okamžite rozosmiala internet a spustila lavínu vtipných reakcií.
Každý z nás už narazil na preklep, ktorý bol vtipný, alebo sa sám o neho postaral. No občas sa objaví taký, ktorý človeka odrovná na mieste. Presne to sa stalo Češke Petre, ktorá si doma rozbaľovala novú elektronickú zubnú kefku. Keď si začala čítať návod, narazila na vetu, ktorú by v manuáli k ústnej hygiene rozhodnete nečakala.
V českých pokynoch stálo, že po vložení kefky do nabíjacej základne „začne zabíjení“. Namiesto „nabíjania“ tak výrobca nechtiac sľuboval niečo oveľa dramatickejšie. Žena okamžite zverejnila fotografiu na sociálnej sieti.
Pod fotkou sa začali hromadiť komentáre, ktoré vtipnú situáciu ešte viac vygradovali. „Je to tu, vzbura strojov. Len som nečakala, že ju začnú zubné kefky,“ napísala Terezka. Aj Ingrid sa dobre pobavila. „Rozkašľala som sa, a to sa liečim zo záchvatov kašľa… a teraz ešte aj zo smiechu,“ zareagovala. Ďalšia komentujúca sa zamerala na poznámku o farbe kontrolky, ktorá sa v návode spomínala. „Áno, zelená farba je farba smrti. Kto to mohol tušiť,“ zasrandovala.
Češka kúpila vankúš pre psa: To, čo si prečítala na obale, NEČAKALA! FOTO Puknete od smiechu
Z obyčajného návodu sa tak stal moment, ktorý ľudí rozosmial. A hoci zubná kefka má primárne pomáhať so zdravým úsmevom, tentoraz sa oň postarala ešte skôr, než ju majiteľka vôbec zapla.