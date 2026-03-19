Obyvateľov obce pri Bratislave vystrašila šelma: Mysleli si, že ide o rysa, skutočnosť však bola ešte ŠOKUJÚCEJŠIA

HVIEZDOSLAVOV - Tak toto obyčajná mačka nebola. Obyvateľov malej obce ležiacej pár kilometrov od Bratislavy vystrašil v priebehu stredajšieho dňa oznam o údajnom pohybe rysa ostrovida. Zviera, ktoré sa vyskytuje typicky vo vyšších horských oblastiach videli v záhrade v Hviezdoslavove. Ďalšie prekvapenie prišlo, keď ho odchytili. Z rysa sa totiž vykľula úplne iná, no nemenej nebezpečná šelma, dokonca exotická.
"Informujeme Vás, že v obci Hviezdoslavov bol spozorovaný rys ostrovid, v záhrade, teda v neprirodzenom prostredí. Zviera môže byť choré. Prosíme o opatrnosť: nepribližujte sa k nemu, nekŕmte ho a dávajte pozor na deti a domáce zvieratá," uviedla obec Hviezdoslavov.
Prípad bol nahlásený polícií, ktorú mali ľudia kontaktovať. Popoludní sa zviera podarilo odchytiť. Ukázalo sa však, že vôbec nešlo o rysa, ale o servala stepného. "Bol odchytený a odvezený do karanténnej stanice," uviedla obec.
Štátna veterinárna a potravinová správa spresnila, že zviera sa zjavilo ráno priamo na dvore, kde si ho všimla obyvateľka domu. "Následne na to si všimla roztrhanú sliepku. Keď zbadala samotnú ´mačku´, okamžite vedela, že niečo nesedí. Mačka na dvore bola iná – sebavedomejšia a s divokým výrazom," uviedli.
Žena rýchlo kontaktovala odborníkov zo Štátnej ochrany prírody SR, ktorí na miesto vyslali zásahový tím a príslušníkov polície OO PZ Šamorín. Situácia si vyžadovala okamžitý zásah, a po kontaktovaní vedúcou Odboru starostlivosti o životné prostredie, OÚ Dunajská Streda, na miesto okamžite vyrazili úradní veterinárni lekári RVPS Dunajská Streda, pracovníci Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy.
Pracovníci ŠOP SR sa postarali o bezpečný odchyt divokej šelmy do prenosnej prepravky a úradní veterinárni lekári RVPS Dunajská Streda už vedeli, že majú dočinenia so servalom, exotickou mačkovitou šelmou.
Podľa odborníkov ide o nebezpečné zviera neznámeho pôvodu, ktoré uniklo z doposiaľ neidentifikovaného chovného priestoru. Navyše nebol známy ani jeho zdravotný stav. Z tohto dôvodu Regionálna veterinárna a potravinová správa v Dunajskej Strede okamžite nariadila opatrenie na dočasné umiestnenie do ZOO Bojnice.
Únik takéhoto druhu môže podľa nich ohroziť nielen samotné zviera, ale aj ľudí a hospodárske zvieratá v okolí. "Tentoraz sa situáciu podarilo promptne zvládnuť a bez zranení – no len vďaka rýchlej reakcii a spolupráci odborníkov," dodali.
Exotické zviera z Afriky
Serval stepný pritom na rozdiel od rysa nie je tuzemský tvor. Prirodzene obýva stepy, buše a prérie strednej a južnej Afriky. Zoologická záhrada v Spišskej Novej Vsi k tejto šelme uvádza, že výborne skáče a v skoku dokáže chytať lietajúce vtáky až do výšky 3 m. "Skáče do vzdialenosti 4 m a beží rýchlosťou 80 km/hod. Aktívny je hlavne v noci a za súmraku. Má sfarbenie žltohnedé s čiernymi škvrnami podobné ako gepard, existuje však aj čierna melanická forma," opísali ju.
Napriek tomu, že ide o divokú šelmu, ktorá je pre človeka nebezpečná, sú prípady, kedy ho ľudia chovajú ako domáceho miláčika. Na Slovensku je jeho súkromný chov síce povolený, no podlieha prísnej regulácii.
Iba nedávno sa serval stepný prechádzal aj po uliciach Svidníka. Ako informoval portál tvnoviny.sk, zviera vystrašilo domácich obyvateľov koncom septembra minulého roka. Najskôr sa tiež nazdávali, že ide o rysa, v skutočnosti však išlo o spomínanú exotickú šelmu. Odchytiť sa ju vtedy podarilo mestským policajtom. Keďže zviera nemalo čip, objavili sa správy, že pochádza zrejme z nelegálneho chovu a bolo umiestnené do košickej zoo. Dostalo meno Jonatán.