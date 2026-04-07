Marec sa skončil na Slovensku ako normálny až veľmi teplý: Ojedinele je sucho

BRATISLAVA - Ojedinele je na Slovensku mierne až výnimočné sucho. Približne jednu tretinu územia zasahuje sucho rôznej intenzity. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.
„V povrchovej vrstve je výrazné sucho ojedinele na strednom Slovensku a na krajnom východe. V hlbšej vrstve ostalo ešte ojedinele výrazné až extrémne sucho najmä v Trenčianskom, Žilinskom a Prešovskom kraji,“ priblížili odborníci. Uviedli, že relatívne nasýtenie je najnižšie na Podunajskej nížine, na Záhorí, Šariši a Zemplíne. V povrchovej vrstve je nasýtenie 40 až 50 percent na Ponitrí, Šariši, Gemeri a Zemplíne. Deficit pôdnej vlahy je podľa SHMÚ najvyšší lokálne na západnom a juhozápadnom Slovensku, a to mínus 40 až 60 milimetrov. Na východe a strednom Slovensku to je najviac mínus 20 až mínus 40 milimetrov. Nadbytok vlahy je najviac plus 20 až plus 40 milimetrov v okolí Lučenca a na Spiši.
„Uplynulý týždeň sa zrážky vyskytli prevažne v stredu až piatok, ale aj počas víkendu. Najviac zrážok spadlo lokálne na Orave, Zamagurí, v oblasti Tatier, Malých Karpát, na Záhorí a v okolí Bratislavy, a to 40 až 70 milimetrov,“ skonštatovali odborníci. Tvrdia, že úhrn zrážok nad 20 milimetrov bol aj na Kysuciach, Orave, Turci, hornom Považí, Záhorí, v oblasti Malých Karpát, Nízkych Tatier, na Spiši a v širšom okolí Bratislavy.
Najmenej zrážok spadlo podľa SHMÚ na Gemeri a Zemplíne, lokálne len okolo jedného milimetra. Úhrn zrážok do päť milimetrov bol aj na Horehroní, Novohrade, Šariši, Zemplíne a v Above. Najvyššia teplota vzduchu bola takmer 20 stupňov v sobotu (4. 4.) na krajnom východe. Najnižšie klesla teplota vzduchu v stredu (1. 4.) ráno na mínus 6,5 stupňa na Zamagurí.
Normálny až veľmi teplý marec
Tohtoročný marec sa skončil na Slovensku ako normálny až veľmi teplý. Najvyššia priemerná mesačná teplota vzduchu bola deväť stupňov Celzia na stanici Bratislava - Mlynská dolina a najnižšia 2,1 stupňa v obci Stratená - Dobšinská ľadová jaskyňa. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.
„Absolútne najnižšiu teplotu vzduchu na staniciach do 1000 metrov nad morom sme namerali 7. marca v Červenom Kláštore mínus 8,3 stupňa Celzia. Na Lomnickom štíte to bolo mínus 12 stupňov dňa 19. marca,“ skonštatovali meteorológovia. Dodali, že absolútne najvyššia teplota vzduchu bola 20,2 stupňa v Prievidzi 8. marca. Zároveň bol marec na väčšine Slovenska mimoriadne suchý až veľmi vlhký.